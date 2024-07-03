الأربعاء 03 يوليو 2024
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أخبار مصر

تنسيق الجامعات 2024 في المقدمة، أهم الملفات على مكتب وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

يؤدي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية بعد تجديد الثقة بالتشكيل الوزاري الجديد 2024.

تولى الدكتور محمد أيمن عاشور منصب وزير التعليم العالي 2022 خلفا للدكتور خالد عبدالغفار والذي تم تكليفه بمهام وزارة الصحة والسكان. 

ويعد الدكتور محمد أيمن عاشور، وهو أستاذ الهندسة المعمارية حصل على البكالوريوس فى الأول من يونيو 1982، وحصل على درجة الماجستير فى 28 ديسمبر 1986، ومن بعدها درجة الدكتوراة فى 19 فبراير 1993، كما حصل على جوائز عديدة من الدولة فى مجالات الفنون المعمارية والاتصالات والإدارة.

وزارة التعليم العالي

وشغل الدكتور محمد أيمن عاشور أستاذ الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، منصب وكيل كلية الهندسة جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، واستمر في منصبه حتى تم صدور قرار تعيينه عميدا لكلية الهندسة.

تنسيق الجامعات والمعاهد 2024

ومن أبرز الملفات على مكتب وزير التعليم العالي تنسيق الجامعات والمعاهد 2024، وكذلك تطوير منظومة التعليم والتوسع في مجال الجامعات التكنولوجية، واستكمال خطة الجامعات الأهلية فضلا عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم

وأوضح الدكتور أيمن عاشور أنه تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

كذلك من الملفات الهامة تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد خصصت لها وزارة التعليم العالي مليار جنيه من الجهات المانحة لتفعيل هذه المبادرة.

تطوير منظومة التدريب والتأهيل والربط بسوق العمل

كذلك تطوير منظومة التدريب والتأهيل والربط بسوق العمل، ومنها: إنشاء مجموعة من مراكز التطوير المهني، وإنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية، وبرنامج تدريبي تخصصي لرفع المهارات والجدارات للطلاب والخريجين، للانتقال لسوق العمل وتدريب وإعداد الكوادر والقيادات بالجامعات على التجارب العالمية للربط بسوق العمل.

زيادة عدد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية

بالإضافة إلى زيادة عدد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية في مصر، بالإضافة إلى استحداث تخصصات علمية جديدة بكافة روافد التعليم الجامعي، وتطور أداء الجامعات على مستوى التصنيفات الدولية، والارتقاء بمستويات النشر الدولي، وسوف يدعم التطور الصاعد للجامعات المصرية قوة مصر الناعمة إقليميًا ودوليًا، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين الراغبين في استكمال دراستهم التعليمية بمصر، وتفعيل دور البحث العلمي في خدمة قضايا التنمية المُستدامة بالدولة.

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