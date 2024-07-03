السيرة الذاتية للفريق أحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية الجديد

حركة المحافظين 2024، شهدت حركة المحافظين الجديدة تعيين الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظا للإسكندرية.

السيرة الذاتية لمحافظ الإسكندرية الجديد

الرتبة: فريق.

الإسم: أحمد خالد حسن سعيد أحمد سعيد.

تاريخ الميلاد: 1/ 1/ 1958.

تاريخ التعيين بالقوات البحرية برتبة الملازم بحرى: 16/ 6/ 1978.

تاريخ الترقى لرتبة الفريق: 27/ 4/ 2017.

الحالة الاجتماعية: متزوج وله "ولد وبنت".

الدراسات العسكرية

بكالوريوس الدراسات البحرية عام 1978.

فرقة الغطس الأولية عام 1981.

دورة اللغة الإنجليزية التخصصية عام 1982.

أمضى امتحان شهادة ربان أعالى البحار دورة فبراير 1985.

فرقة شئون إدارية حتمية عام 1986.

الفرقة الراقية تنفيذيين عام 1991.

دورة أركان حرب تخصص بحرى عام 1993.

أمضى بنجاح إختبار تولى قيادة وحدة بحرية عائمة بأعالى البحار عام 1993.

دورة المنظمة البحرية الدولية |IMO" عام 1999.

دورة الإستراتيجية الإفريقية عام 2001.

دورة حرب عليا عام 2004.

دورة تأهيل إعلامى للقادة عام 2012.

الدورة العليا لكبار القادة عام 2013.

الوظائف الرئاسية والقيادية

قائد القرويطة "السويس".

قائد المدمرة |رشيد".

قائد الفرقاطة "توشكى".

رئيسًا لأركان لواء المدمرات.

قائدًا للواء الأول لنشات.

قائدًا للواء المدمرات.

رئيسًا لأركان قاعدة أسكندرية البحرية.

قائدًا لقاعدة مطروح البحرية.

قائدًا لقاعدة البحر الأحمر البحرية.

قائدًا لقاعدة أسكندرية البحرية.

مساعدًا لرئيس أركان حرب القوات المسلحة.

رئيسًا لشعبة العمليات البحرية.

رئيسًا لأركان القوات البحرية.

قائدًا للقوات البحرية إعتبارًا من 17/12/2016.

الأوسمة والأنواط

نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية.

4 أنواط واجب العسكرى من الطبقة الثالثة.

نوط التدريب.

نوط الخدمة الممتازة.

ميدالية 25 إبريل.

ميدالية القوات البحرية.

ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

ميدالية اليوبيل الفضى لنصر أكتوبر.

ميدالية اليوبيل الذهبى لثورة يوليو.

ميدالية تحرير سيناء.

ميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سيناء.

ميدالية 25 يناير.

ميدالية 30 يونيو عام 2013.

ميدالية اليوبيل الفضى ليوم القوات البحرية.

ميدالية اليوبيل الذهبى ليوم القوات البحرية.