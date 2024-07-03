طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية: امتحان التفاضل في مستوى الطالب المتوسط (فيديو)

أدى طلاب القسم العلمي للثانوية الأزهرية اليوم الأربعاء امتحان مادة “التفاضل والتكامل” ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي 2023، 2024 في جميع محافظات الجمهورية.

ورصدت عدسة “فيتو” آراء الطلاب حول مستوى الامتحان حيث أكد الطلاب أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط الذي اشتمل على بعض النقاط التي تقيس قدرات الطالب المتميز، والأسئلة الأخرى كانت متوسطة.

وأكد طالب آخر أن الامتحان كان وقته كافيا للحل، وكان مستوى الأسئلة به جيد ويقيس مستويات جميع الطلاب.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2024

ويبلغ عدد المتقدمين هذا العام لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبًا، و27927 طالبة، وعدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبًا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.