الخصومات الثأرية وانهيارات المباني، ملفات بدون حلول تطيح بمحافظ أسيوط بعد 5 سنوات

حالة من التأهب والاستعداد تسود بين أروقة ديوان عام محافظة أسيوط بعد قرار تغيير المحافظين في الحركة الجديدة عقب بدء الفترة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وما بين فرح أو حزن تباينت آراء المواطنين وخاصة مع ورود نبأ بتولي اللواء هشام أبو النصر منصب المحافظ خلفا للواء عصام سعد المحافظ السابق الذي استمر في منصبه كمحافظ للإقليم 5 سنوات منذ العام 2019.





ودع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط السابق منصبه كمحافظ لأسيوط، حيث تم إبلاغه رسميا باستبعاده من تشكيل الحكومة الجديدة، والمنتظر أن تؤدي اليمين الدستورية صباح اليوم الأربعاء 3 يوليو.



ووجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط السابق، رسالة قوية لوداع وشكر شعب أسيوط وقياداته بعد ترك منصبه كمحافظ لأسيوط بعد أكثر من 5 سنوات ليتم استبداله باللواء هشام ابو النصر في الحكومة الجديدة.

حيث قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في نص رسالته عبر الحساب الرسمي لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لشعب أسيوط "يتقدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بخالص الشكر والتقدير لأهالي محافظة أسيوط ورجال الدين الاسلامي والمسيحي وكافة القيادات التنفيذية والسياسية والحزبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات المنطقة الجنوبية العسكرية والقيادات الشرطية ورجال الصحافة والإعلام والأجهزة التنفيذية والمعاونة ومديري ومديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء والعاملين بالديوان العام والمكاتب الرئيسية على الفترة التي تولي فيها العمل محافظا لأسيوط منذ 27/11/2019.

اللواء عصام سعد 5 سنوات محافظا لأسيوط

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تولي حقيبة المحافظة في العام ٢٠١٩ ليكمل ٥ سنوات محافظا لأسيوط عاصر فيها العديد من المشكلات وما بين النجاح والإخفاق تبايبنت محاولات المحافظ في تقديم حلول لمشكلات الشارع الأسيوطي المتعددة والتي يعاني منها المواطنون منذ سنوات.

ترصد فيتو في تقريرها التالي عددا من الأسباب والإخفاقات التي عانى منها شعب أسيوط خلال فترة تولي اللواء عصام سعد منصب المحافظ وكانت سببا رئيسيا في إبعاده عن المحافظة.



الشارع الأسيوطي يطالب بضخ دماء جديدة تحل قضاياه بشكل جذري

كان للشارع الأسيوطي مطلب متكرر فعدد كبير من مواطني أسيوط طالب منذ فترة بتغيير المحافظ وضخ دماء جديدة يمكنها حل المشكلات التي يواجهها المواطنون بشكل جذري وخاصة أن محافظ أسيوط كان يقوم بتنفيذ خطط موضوعة بالفعل ولم يجتهد في حل المشكلات وربما فشل في أكثرها خطورة ورغم طول مدة تقلده لمنصب المحافظ لم يقض على ظاهرة واحدة سلبية ولم ينجح في حل مشكلة أو أزمة بشكل نهائي.

المحافظ يتواجد في الفعاليات ويعشق التقاط الصور في الفعاليات

يقول محمود عبد السلام محافظ أسيوط كان يتواجد في الشارع الأسيوطي فقط في افتتاح المشروعات وخاصة مشروعات حياة كريمة وتطوير قرى الريف المصري أو تنفيذ المبادرات وافتتاح المعارض والتقاط الصور التي يعشقها دون أخذ قرارات نهائية لحل المشكلات بشكل نهائي.



المحافظ الذوق في المعاملة



فيما لفت خالد اسماعيل بمديرية الزراعة أن المحافظ تجاهل بعض الأزمات التي تتضح للجميع ورغم حنيته ولطفه مع المواطنين وذوقه الجم في المعاملة مع الأهالي في المقابلات وحتى في المشاركة في تقديم العزاء إلا إنه لم يقدم ما يساعد المواطن وخاصة المزارعين في مشكلاتهم ومنها إنشاء مدينة صناعية لمحصول الرمان الذي يعد المحصول الاستراتيجي الأول بالمحافظة فحتى وعده واعلانه عن إقامة مهرجان للرمان في شهر نوفمبر الماضي مثل مهرجان التمر بالوادي الجديد او مهرجان المانجو في الإسماعيلية إلا انه كان مجرد وعد وإعلان حبر على ورق ولم ينفذ حتى انتهاء الموسم.



تزايد التعديات في البناء والأبراج المخالفة وعشرات الضحايا في عهده



كذلك حالة من الاستياء عبر عنها طارق حربي بحي غرب أسيوط بسبب تزايد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية في عهد اللواء عصام سعد رغم مبادرات الدولة مثل الموجة الـ 22 للازالات للتصدي للمخالفات وتصريحاته الدائمة بتشكيل لجان لمراقبة المباني الا ان تلك اللجان لا تعمل مع بعض الحيتان المتعدين على الأراضي وأصحاب الأبراج المخالفة مما يعد تقصير منه لعدم جدية الموظفين في الوحدات المحلية.

ضحايا أسيوط جثث أسفل انهيارات المنازل

واشار احد المواطنين أن محافظ أسيوط شارك في ازهاق العديد من الأرواح أسفل العقارات المنهارة لعدم قيامه بمعاقبة كل من تسبب في سقوط المنازل سواء لتجاهل البناء أعلاها أو عدم وجود مراقبة لإخلاء المنازل المتهالكة قبل أن تقع على رؤوس قاطنيها أو عمل لجان لبحث حالات المنازل مما جعلها سببا وراء وقوع العديد من الضحايا آخرها كان أول أمس حيث لقي 14 شخصا مصرعهم أسفل أنقاض منزل حارة درويش بحي شرق بعدما سقط على رؤوس 4 أسر رغم تحذيرات الأهالي أكثر من مرة أن المنزل ايل للسقوط.



انتشار أكوام القمامة



ملف آخر أخفقت فيه محافظة أسيوط رغم محاولات المحافظ في السيطرة عليه وهو ملف انتشار أكوام القمامة فمع خطط التطوير والتجميل بشوارع أسيوط وسيارات النظافة التي تجوب الشوارع إلا أن أزمة القمامة وإدارة المخلفات من أكثر الظواهر السلبية التي تؤرق المواطن الأسيوطي والتي عجز أمامها مسؤولي المحافظة رغم الجهود التي تبذلها المحافظة لمواجهة تلك الأزمة.

دماء المواطنين على الاسفلت والطرق أصبحت بوابة عزرائيل



العديد من حوادث الطرق شهدتها محافظة أسيوط في عهد اللواء عصام سعد السابق حتى باتت الطرق بوابة عزرائيل ورغم مشروعات الرصف وطفرة تطوير الطرق التي تشهدها الجمهورية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلا أن محافظة أسيوط تعاني في عدد من الطرق من عده سلبيات لم تعالج حتى اليوم منا زاد عدد الحوادث في الآونة الأخيرة خاصة بطريق أسيوط أبوتيج الذي يشهد حادث كل يوم تقريبا وطريق أسيوط ديروط بسبب تكسير الطريق أو عدم وجود إضاءة عليه أو وجود حفر به.

فشل في السيطرة على الخصومات الثأرية



الملف الذي شهد اخفاقا كبيرا في عهد محافظ أسيوط الحالي هو الخصومات الثأرية فعلي عكس المحافظين السابقين لم تظهر لحقبة اللواء عصام سعد أي علامات في علاج تلك القضية او مجهود يذكر فلم تكن تلك القضية موضع اهتمام من المحافظ أو مديرية الأمن الا بالنادر من جهود المواطنين ولجان الصالحات في الصلح بين العائلات المتعادية حقنا للدماء وشهدت المحافظة في السنوات الأخيرة عدد كبير من تجدد الخصومات الثأرية التي راح ضحيتها العشرات وما زالت محافظة أسيوط تنتظر اليوم المحافظ الجديد لانتشالها من المخاطر وتقديم الدعم لمواطنيها لحل المشكلات التي باتت تؤرق حياتهم.

محافظ أسيوط يتبادل الدروع التذكارية و14 جثة لم تشيع



الجدير ذكره أن آخر يوم للواء عصام سعد كمحافظا لأسيوط كان يؤخذ عليه أيضا خاصة انه شهد قيامه توزيع حوافز سندات الكربون للمزارعين تشجيعًا لجهودهم في استخدام الزراعة العضوية والصديقة للبيئة وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتبادل الدروع والصور التذكارية بالتزامن مع وقوع حادث مصرع 14 شخص في انهيار منزل بحي شرق وقبل تشييع جثامينهم ودون قيامة بتقديم العزاء او مراعاة لحالة الحزن في المحافظة

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