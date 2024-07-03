الأربعاء 03 يوليو 2024
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أخبار مصر

التابلت كلمة السر، لماذا استمر أحمد ضاهر نائبا لوزير التعليم بالحكومة الجديدة؟

الدكتور أحمد ضاهر
الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم

التشكيل الوزاري الجديد، تؤدى الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء.

التشكيل الوزاري الجديد

وفي السطور التالية نوضح السيرة الذاتية للدكتور أحمد ضاهر الذي احتفظ بمنصب نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

من هو الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم؟ 

عمل ضاهر مدرسا مساعدا بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتم تكليفه قبل ذلك بمنصب مساعد وزير لتكنولوجيا المعلومات.

ويتولى نائب الوزير الجديد حاليا الإشراف على امتحانات الثانوية العامة، كما يتولى الإشراف بشكل كامل على عملية إدخال التكنولوجيا في التعليم، منذ تعيينه مستشارا للوزير، بالإضافة إلى كونه المسئول الأول عن النظام الإلكتروني لامتحانات الثانوية المعدلة، حيث يشرف بشكل كامل على عملية إدخال التكنولوجيا فى التعلم، سواء ما يتعلق بالتابلت وتسليمه للطلاب، إضافة إلى عقد الامتحانات الإلكترونية للطلاب، كما يشغل الرئيس التنفيذى لشركة الأكاديمية التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كما شغل سابقا منصب مستشار بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اللجنة الإستراتيجية القومية للحوسبة الحكومية.

وتولى "ضاهر" مهمة وإدارة ملف امتحانات أولى ثانوى الإلكترونية، وملف تسليم التابلت للطلاب، وشكل غرفة عمليات للإشراف على توزيع أكواد التابلت على أولى ثانوى العام الماضي والتي شملت أكثر من 40 ألف كود متغير، حيث أصبح ضاهر المسؤول الأول عن ملف التابلت ونظام الامتحانات الالكترونية للثانوية العامة التراكمية، بمساعدة فريق كامل من داخل وزارة التربية والتعليم.

ويفضل ضاهر العمل في صمت تام، والبعد عن الظهور الإعلامي، خاصة في المؤتمرات الصحفية.​

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