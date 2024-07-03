الأربعاء 03 يوليو 2024
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أخبار مصر

غدا، غلق باب التقدم لوظائف مترو الأنفاق

مترو الأنفاق،فيتو
مترو الأنفاق،فيتو
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وظائف المترو،  تغلق  شركة المترو  باب تلقي طلبات الوظائف المطروحة والتي تم الإعلان رسميا عنها، غدا 4 يوليو.

وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن حاجتها لتوظيف بعض العمال في عدد من التخصصات. 

وجاء الإعلان رقم (2) لسنة 2024 كما يلى 

وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن حاجتها لشغل الوظائف الفنية بنظام التعاقد لمدة عام (بعقد محدد المدة) لوظيفة مساعد قطار.
مسئوليات العمل:-
يتبع تعليمات التشغيل ولوائحه ومنها:-
     - الاستعداد بالقطار مع السائق والاطلاع على دفتر التعليمات والإعلانات الخاصة بالتشغيل ورحلة القطار المعين عليه.
     - ما يتم تكليفه للقيام به من مهام من خلال سائق القطار.
     - متابعة حركة ركوب ونزول الركاب وغلق الأبواب (طبقًا والتعليمات).
     - الحفاظ على معدات الكابينة الخلفية.
     - ألا يترك كابينته للقطار المعين به مطلقًا الا بتعليمات من سائق قطاره، وإخطار مراقب تشغيل الخط (التحكم المركزى).
- الالتزام بتنفيذ تعليمات كتيب الوحدات المتحركة.

المتطلبات العامة لشغل الوظيفة:
1- المؤهل العلمي المطلوب: دبلوم فنى صناعى (بنظام الثلاث وخمس سنوات) / معهد فنى صناعى / بكالوريوس فنى صناعى او تكنولوجي في احد التخصصات (كهرباء – ميكانيكا – الكترونيات - اتصالات) والأولوية للمؤهل الأعلى.
2- السن: ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 35 عام وقت نشر الإعلان.
3- ذكور فقط.
4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو معاف نهائي.
5- محل الإقامة: أن يكون من قاطني القاهرة الكبرى.
6- ليس له سجلات جنائية.
7- يقبل العمل بنظام الورادى الصباحية والمسائية طبقًا لجداول التشغيل.
8- إجراء اختبارات شفوية وتحريرية وتخصصية متضمنة اختبار اللغة الانجليزية.
9- يتم عقد مقابلات شخصية لمن يجتاز جميع الإختبارات الشفوية والتحريرية.
10- الخضوع لإجراءات الكشف الطبى (بدنى وعقلى) وإجتياز تحليل المخدرات.
11- يخضع الناجحون بعد ذلك لمرحلة الإختبارات النفسية الحركية بالمركز النفسى للقوات المسلحة.

المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب
- صورة المؤهل الدراسى والمؤهلات الأخرى التي حصل عليها (إن وجدت).
- صورة من موقف التجنيد.
- صورة من شهادة الميلاد الكمبيوتر.
- صورة من بطاقة الرقم القومى.
- صورة شهادات الخبرة (إن وجدت).
- صور من الشهادات التدريبية التى حصل عليها (إن وجدت).
- عدد (2) صورة شخصية 4×6

تقدم الطلبات بمقر الشئون الإدارية بمبنى حمامات القبة – يوميًا من الساعة (9 صباحًا) وحتى الساعة (1 ظهرًا) ما عدا يوم الجمعة وذلك خلال الفترة من (25/06/2024 وحتى 04/07/2024).

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الشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو المصرية لإدارة وتشغيل المترو مترو الأنفاق للقوات المسلحة

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