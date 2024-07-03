الأربعاء 03 يوليو 2024
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أخبار مصر

تعيين نائبين جديدين لمحافظ القاهرة

ابراهيم صابر محافظ
ابراهيم صابر محافظ القاهرة، فيتو
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تؤدي الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية حيث يؤدي الوزراء والمحافظون الجدد اليمين الدستورية.

وتم تجديد الثقة فى اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية والدكتور حسام فوزى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية.

 

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حركة المحافظين 2024

وتم تعيين نائبين جدد خلفا للدكتور ابراهيم صابر الذى أصبح محافظا للقاهرة والدكتورة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية والنائبان هما: أشرف محمد منصور ومنى رضا البطراوي.

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