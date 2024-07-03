يسطع ويختفي، دراسة تكشف سلوك غريب لأحد النجوم
يملأ الكون بالظواهر الغريبة، يكتشفها العلماء يوما بعد يوم من خلال متابعة حركة الأجرام السماوية وسلوكها.
دراسة حركة وسلوك الأجرام السماوية
ويتعين العلماء بأجهزة رصد حديثة وأقمار صناعية ومعدات تصوير فائقة في مراقبة سلوك وحركة الأجرام السماوية.
وفي هذا السياق اكتشف فريق من علماء جامعة توركو بفنلندا، سلوكًا غريبًا بثنائي الأشعة السينية Cygnus X-3، القادمة من أحد النجوم حيث يصبح ساطعًا ثم يختفي.
وأظهروا بدراستهم المنشورة بمجلة «نيتشر أسترونومي» أن Cygnus X-3، مصدر للأشعة السينية فائقة الإضاءة محاط بغلاف كثيف من المادة.
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