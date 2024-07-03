جيش الاحتلال يقصف مواقع لحزب الله بجنوب لبنان
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أنه قصف مواقع لحزب الله في مناطق بليدا ويارون وطير حرفا وعيترون في جنوب لبنان.
اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي
ويأتي ذلك بعدما أعلن حزب الله أن مقاتليه قصفوا ثكنة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في جنوب لبنان.
وأكد الحزب أن مقاتليه قصفوا بالمدفعية موقع جل العلام الإسرائيلي قبالة الحدود الجنوبية للبنان، وحققوا إصابة مباشرة.
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