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أخبار مصر

فاروق والقصير ولعبة الكراسي الموسيقية في الزراعة

المحاسب علاء فاروق
المحاسب علاء فاروق المرشح وزيرا للزراعة، فيتو
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التشكيل الوزاري الجديد، بعد طول انتظار اتضحت ملامح التشكيل الوزاري الجديد، والشخصيات المرشحة لتولي الحقائب الوزارية المختلفة، ومنهم المحاسب علاء فاروق رئيس البنك الزراعي الحالي والذي كشفت مصادر مطلعة عن ترشحه لحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية كوزير للزراعة واستصلاح الأراضي، خلفا للمحاسب سيد القصير،  ليرسخ فاروق للسابقة التي جلبت سلفه القصير بعد أن كان تولى “محاسب” لحقيبة الزراعة أمر مستغرب داخل الوسط الزراعي والوزارة نفسها.

السيرة الذاتية للمحاسب علاء فاروق

ويمتلك المحاسب علاء فاروق سيرة ذاتية قوية في القطاع المصرفي بدأت منذ تخرجه من كلية التجارة جامعة عين شمس بداية ثمانينيات القرن الماضي ليلتحق بعدها ببنك بركليز ويمتد عمله به 26 سنة قبل أن ينتقل إلى البنك الأهلي ويشغل عدة مناصب داخل البنك منها رئيس منتجات التجزئة ومجموعة المبيعات بين 2016 و2018، ورئيس تسويق مبيعات المنتجات الاستهلاكية والقنوات البديلة بين 2011 و2016، ونائب رئيس مجموعة الفروع بين 2010 و2011، ورئيس فروع منطقة الإسكندرية والبحيرة بين 2009 و2010.

قيادة علاء فاروق للبنك الزراعي

كما نجح فاروق خلال قيادته للبنك الزراعي المصري في إطلاق كثير من المبادرات الاستثمارية والتنموية التي استهدفت تطوير وسائل الإنتاج في الريف المصري في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، ودعم صغار المزارعين والتنمية الريفية، إلى جانب استكماله لعملية تحول البنك من التخصص في تمويل المشروعات الزراعية والمزارعين، إلى بنك عام يقدم خدماته لكل أنواع الجمهور ويستثمر في كافة القطاعات. 

لعبة الكراسي الموسيقية بين البنك  والوزارة

وقبل 4 سنوات تولى علاء فاروق منصب رئيس البنك الزراعي المصري خلفا للسيد القصير الذي ترك رئاسة البنك ليتولى حقيبة الزراعة، لتكتب الأقدار فصلا يشبه لعبة الكراسي الموسيقية بترشح فاروق للجلوس على كرسي وزير الزراعة بدلا من القصير الذي بدأ مسيرته داخل الوزارة في ديسمبر 2019 لتمتد قرابة 4 سنوات ليضرب بذلك رقما قياسيا جديدا كأطول وزير للزراعة يمكث في منصبة منذ ثورة 25 يناير 2011.

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