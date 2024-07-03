افتتاح معرض لبيع الكتب فى مكتبة المستقبل بأسعار مخفضة جدًا

افتتح الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، صباح أمس ، معرضًا لبيع الكتاب يضم أكثر من 750 كتابا بمختلف مجالات العلوم والفنون واللغات والآداب والقانون لكبار الكتاب المصريين والعالميين وأتاحت تلك المجموعة من الكتب للمواطنين ومحبى القراءة من الأطفال والكبار بأسعار رمزية 5 جنية للكتاب



مكتبة المستقبل

قال الدكتور نبيل حلمى ان المعرض تنظمه مكتبة المستقبل احدى منصات الثقافة بجمعية مصر الجديدة ولمدة شهر، مشيرا الى إن الكتب المعروضة ارتأت المكتبة عرضها للبيع بأسعار رمزية وذلك لبناء الفكر ونشر ثقافة القراءة بين الجميع باعتبارها أحد أدوات القوى الناعمة للمساهمة في بناء وتنمية المجتمع.

واوضح ان تنظيم المعرض يأتى ضمن البرنامج الثقافي لمكتبات الجمعية بهدف المساهمة في نشر المعرفة وتشجيع الاهتمام بالكتاب وتعزيز شغف القراءة بين شتى فئات المجتمع.

