الأربعاء 03 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

افتتاح معرض لبيع الكتب فى مكتبة المستقبل بأسعار مخفضة جدًا

مكتبة المستقبل.فيتو
مكتبة المستقبل.فيتو
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افتتح الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، صباح أمس ، معرضًا لبيع الكتاب يضم أكثر من 750  كتابا بمختلف مجالات العلوم والفنون واللغات والآداب والقانون لكبار الكتاب المصريين والعالميين وأتاحت تلك المجموعة من الكتب للمواطنين ومحبى القراءة من الأطفال والكبار بأسعار رمزية 5 جنية للكتاب
 

 

مكتبة المستقبل

 قال الدكتور نبيل حلمى ان المعرض تنظمه مكتبة المستقبل احدى منصات الثقافة بجمعية مصر الجديدة ولمدة شهر، مشيرا الى  إن الكتب المعروضة ارتأت المكتبة عرضها للبيع بأسعار رمزية وذلك لبناء الفكر   ونشر ثقافة القراءة بين الجميع باعتبارها أحد أدوات القوى الناعمة للمساهمة في بناء وتنمية المجتمع.
واوضح ان تنظيم المعرض يأتى ضمن البرنامج الثقافي لمكتبات الجمعية بهدف المساهمة في نشر المعرفة وتشجيع الاهتمام بالكتاب وتعزيز شغف القراءة بين شتى فئات المجتمع.
 



وفى سياق اخر قال الدكتور نبيل حلمى ان مكتبة المستقبل تنظم  في الساعة 6  من مساء اليوم الاربعاء ندوة بعنوان " كيف تتغلب على القلق " تتناول التوتر الذي يمنع قدرتنا على إنجاز المهام اليومية، ويحدث الإجهاد السيئ عندما يتراكم الكثير من الضغط حولنا، وبمجرد أن يشعر الجسم بوجود الكثير من الضغط فإنه يبدأ في الانهيار مما يؤدي إلى ظهور أعراض فى مقدمتها القلق .
وتتمحور الندوة التى تحاضر فيها الدكتورة  إسراء إبراهيم، دكتوراه علم النفس الإرشادي ومعالج معرفى سلوكى
ومستشار نفسى تربوى، كيف ينشأ القلق، اعراض القلق ، كيف تتغلب على القلق.
 
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الدكتور نبيل حلمي جمعية مصر الجديدة مكتبة المستقبل

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