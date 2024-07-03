الأربعاء 03 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

قبل انطلاقه غدا، التفاصيل الكاملة لحفل ليلة وردة

حفل ليلة وردة، فيتو
حفل ليلة وردة، فيتو

حفل ليلة وردة ، ينتظر الجمهور السعودي على قدم وساق حفل ليلة وردة الجزائرية، تكريمًا لمشوار الفنانة والذي من المقرر إقامته غدًا الخميس في المملكة العربية السعودية.

 

تفاصيل حفل ليلة وردة 

ويقام حفل ليلة وردة بالمملكة العربية السعودية في مدينة جدة ضمن فعاليات  جدة 2024 وتحيي الحفل كل من نانسي عجرم وأصالة وريهام عبد الحكيم وعبير نعمة بقيادة المايسترو وليد فايد وعدد من العازفين ومن أبرزهم سعيد الأرتيست.

ومن المفترض أن تقدم نجمات حفل ليلة وردة الجزائرية عددًا كبيرًا من روائع الراحلة على المسرح والذي من المتوقع أن يشهد إقبالًا كبيرًا. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ليلة وردة حفل ليلة وردة نجوم حفل ليلة وردة اخبار الفن

مواد متعلقة

نانسي عجرم تصل جدة للمشاركة في حفل "ليلة وردة" (فيديو)

أصالة ونانسي وعبير نعمة وريهام عبد الحكيم يحيين حفل ليلة وردة

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب الأربعاء 3 يوليو 2024

ارتفاع مفاجئ في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024

تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع

حركة المحافظين 2024، إبراهيم صابر للقاهرة وعادل سعيد للجيزة

أسعار الدواجن تواصل الانخفاض في الأسواق اليوم الأربعاء

أسباب غياب هشام آمنة عن التشكيل الوزاري الجديد

الرئيس السيسي يرقي اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر إلى رتبة الفريق أول

الأهلي يقترب من ضم بديل أليو ديانج

منوعات

المزيد

يسطع ويختفي، دراسة تكشف سلوك غريب لأحد النجوم

تقلل ذوبان الجليد، العثور على فيروسات عملاقة غامضة

وصل إلى أدنى مستوى، قياس ضربات قلب رونالدو يكشف أزمة خطيرة بمباراة البرتغال وسلوفينيا (صورة)

سبحان الله البديع، النمل على خطى البشر في إجراء عمليات بتر أطراف منقذة للحياة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد
ads

انفوجراف

من هو محافظ الجيزة الجديد المهندس عادل سعيد النجار؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقته بقضاء الديون والنجاة من الكرب

ما حكم التدليس بإخفاء العيب عن المشتري؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية