قبل انطلاقه غدا، التفاصيل الكاملة لحفل ليلة وردة

حفل ليلة وردة ، ينتظر الجمهور السعودي على قدم وساق حفل ليلة وردة الجزائرية، تكريمًا لمشوار الفنانة والذي من المقرر إقامته غدًا الخميس في المملكة العربية السعودية.

تفاصيل حفل ليلة وردة

ويقام حفل ليلة وردة بالمملكة العربية السعودية في مدينة جدة ضمن فعاليات جدة 2024 وتحيي الحفل كل من نانسي عجرم وأصالة وريهام عبد الحكيم وعبير نعمة بقيادة المايسترو وليد فايد وعدد من العازفين ومن أبرزهم سعيد الأرتيست.

ومن المفترض أن تقدم نجمات حفل ليلة وردة الجزائرية عددًا كبيرًا من روائع الراحلة على المسرح والذي من المتوقع أن يشهد إقبالًا كبيرًا.