قبل انطلاقه غدا، التفاصيل الكاملة لحفل ليلة وردة
حفل ليلة وردة ، ينتظر الجمهور السعودي على قدم وساق حفل ليلة وردة الجزائرية، تكريمًا لمشوار الفنانة والذي من المقرر إقامته غدًا الخميس في المملكة العربية السعودية.
تفاصيل حفل ليلة وردة
ويقام حفل ليلة وردة بالمملكة العربية السعودية في مدينة جدة ضمن فعاليات جدة 2024 وتحيي الحفل كل من نانسي عجرم وأصالة وريهام عبد الحكيم وعبير نعمة بقيادة المايسترو وليد فايد وعدد من العازفين ومن أبرزهم سعيد الأرتيست.
ومن المفترض أن تقدم نجمات حفل ليلة وردة الجزائرية عددًا كبيرًا من روائع الراحلة على المسرح والذي من المتوقع أن يشهد إقبالًا كبيرًا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.