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رياضة

محمد صلاح فى الجزيرة السرية، حكاية ميكونوس اليونانية جنة المشاهير (صور)

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

تشهد جزيرة ميكونوس اليونانية، ومع دخول شهور الصيف، جذب مشاهير العالم وتتحول إلى حديث الإعلام الدولي، وآخرهم محمد صلاح الذي يقضي إجازته هناك حاليا ولثاني سنة على التوالي.

 

فتلك الجزيرة تتميز بطبيعة ساحرة تجذب مشاهير العالم، سواء من المنطقة العربية أو العالم أجمع، وزارها رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، الذي اعتاد قضاء بعض أيام عطلاته الصيفية هناك، كما وصل لها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وكشف موقع جاست ريد، عن تواجد محمد صلاح فى اليونان حيث حرص الفرعون على تناول المشروبات والاستمتاع بمياه البحر وبدا عليه السعادة، قبل خوض معسكر الإعداد مع ليفربول الإنجليزي استعدادا للموسم الجديد 2024-2025.

ما هي جزيرة ميكونوس؟

بحسب تعريف موقع الموسوعة الحرة ويكيبيديا، فإن جزيرة ميكونوس، تقع ضمن بحر إيجة، في جنوب وسط اليونان، وتشكل جزءًا من أرخبيل الكيكلادس، وتحيط بها جزر تينوس، ناكسوس، باروس، وَ سيروس.

 

وبلدة ميكونوس هي البلدة الرئيسة في الجزيرة،  وتقع على الساحل الغربي، وتبلغ مساحة الجزيرة كاملة حوالي 105 كم2، ويبلغ ارتفاع أعلى نقطة فيها (372) م.

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