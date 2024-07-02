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ثقافة وفنون

"الناس مش مبسوطة"، قصواء الخلالي تستنكر نقص الخدمات في محافظة مطروح

الإعلامية قصواء الخلالي،
الإعلامية قصواء الخلالي، فيتو
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استنكرت الإعلامية قصواء الخلالي، الأحوال في محافظة مطروح، قائلة: "الناس في مطروح مش مبسوطة من نقص الخدمات، والمحافظة تحتاج إلى تغييرات على قدر احتياجات المواطنين.

وأوضحت الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة "CBC"، أن الحكومة الجديدة سيكون عليها مواجهة كثير من الملفات الصعبة من ضمنهم التضخم وغلاء الأسعار، مؤكدة ضرورة تلبية مطالب الشعب المصري.

 

تشكيل الحكومة الجديدة

وأضافت أنه تم الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، وغدًا ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وتابعت، أننا في حاجة لبرنامج قوي من الوزراء، منوهة إلى أنه تمت المطالبة سابقًا في برنامج "في المساء مع قصواء" بتعديلات حكومية كبيرة وبات لزامًا أن تأتي حكومة جديدة في ظل الولاية الجديدة.

 

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قصواء الخلالي الاعلامية قصواء الخلالي برنامج في المساء مع قصواء مطروح محافظة مطروح

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