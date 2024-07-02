العثور على جثة غريق في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنيا، جثمان طفل لقي مصرعه غرقًا في ترعة الإبراهيمية، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع طفل غرقا في ترعة الإبراهيمية في محافظة المنيا.

قوات الإنقاذ النهري في المنيا

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع "أحمد. م" 15 عاما مقيم في قرية المطاهرة البحرية التابعة إداريًا لمركز المنيا.

مشرحة مستشفى المنيا العام

تم انتشال جثمان الطفل من قبل قوات الإنقاذ النهري وإيداعه داخل مشرحة مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.