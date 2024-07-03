الأربعاء 03 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ملفات ساخنة تنتظر محافظ الإسكندرية الجديد أحمد خالد، أبرزها المواقف العشوائية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
ads

عقب إعلان التشكيل الحكومي الجديد والمصحوب بتغيير المحافظين جاء اللواء أحمد خالد محافظا للإسكندرية، وهو قائد القوات البحرية الاسبق، خلفا  اللواء محمد الشريف، وينتظر المحافظ الجديد عده ملفات ساخنه نسردها في التقرير التالي 

المواقف العشوائية أزمة لم تجد حل

وجاء ملف المواقف العشوائية التي انتشرت في المدينة ثاني ملف، ينتظر من محافظ الإسكندرية الجديد العمل  للسيطرة عليه  وزادت تلك المواقف واحتل السائقين مناطق هامة في المحافظة مثل محطة الرمل والمنشية وسيدي بشر والعجمي، وظهر هذا في زياده الأجرة بعد رفع أسعار البنزين ولم يلتزم عدد كبير من ساقوا المواقف العشوائية بالأجرة التي قررتها المحافظة وسط غياب تام للمرور. 

الأسواق العشوائية 

كما ينتظر منه العمل للقضاء علي  الأسواق العشوائية والسيطرة على تلك الأسواق  خاصة الأسعار، بالإضافة إلى الحد من  انتشار المقاهي وفتح مقاهي جديدة دون الحصول على التراخيص حتى شارع فؤاد التاريخي لم يسلم من انتشار المقاهي.

 الباعة الجائلين في الإسكندرية

ويأتي ملف الباعه الجائلين احد اهم الملفات الساخنه التي تنتظر تدخل المحافظ الجديد بشكل حاسم وقوي بعد أن احتل الباعه الجائلين شوارع المحافظة، ولم يقترب المحافظ من هذا الملف الذي تعاظم.

 تطوير ورصف شوارع الإسكندرية

ملف الرصف  و تطوير عدد كبير من  الشوارع ملف اخر ينتظر المحافظ الجديد بعيدا عن المجاملات وتحكمت النواب  خاصة بعد انهارت عده طرق رئيسية وزادت من أزمة المرور التي لم تجد حلا ولتضرب مع أزمة المواصلات كافة أنحاء الإسكندرية، كما ينتظر منه النظر الي غرب الإسكندرية والعجمي في ملف رصف الطرق والاستعاضة عن الرصف التقليدي بالانتر لوك للشوارع الجانبية بالعجمي والتي اغلب شوارعها غير مرصوفه بنسبه ٦٠%.

كما ينتظر تدخله لحل أزمة  كوبري الكيلو ٢١ الذي خلف  ازمه مرورية حقيقة في منطقة الكيلو ٢١ و٦ أكتوبر مع إغلاق إدارة المرور لملف من الممكن يحل أزمه حقيقة، كما جاء بناء محلات اسفل الكوبري ليزيد الازمه تعقيدا ولن يفلح المحافظ في حل تلك المشكلات، 

  الأحياء والديوان العام 

يأتي ترتيب البيت من الداخل احد اهم الملفات التي تواجه محافظ الإسكندرية، بعد خرجت الصراعات في الديوان العام الي الملاء.

كما ينتظر المحافظ الجديد إعادة ترتيب الأحياء وتغيير عدد كبير  من روؤساء الأحياء بعد أن  جري اختيار عده روؤساء أحياء ليسو علي كفاءة او مهره في الإدارة المحلية وفشلوا في حل اي أزمات تواجه احيائهم.

ملف القمامة 

رغم التجديد للشركة التي تقوم علي رفع القمامه في الإسكندرية وزيادة تعقدها الا ان ملف القمامه يحتاج تدخل محافظ الاسكندرية الجديد وتوفير حلول غير تقليدية لنظافة المدينة ووضع سلال مهملات صغيرة في الميادين والاماكن العامة.

معاناه الصيادين 

و ينتظر صيادوا الإسكندرية تدخل المحافظ في معاناتهم خاصة في توقيتات غلق البحر ومنعهم من الصيد والعمل علي تنسيق وتنظيم عملية الصيد في البحيرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار محافظة الأسكندرية تغيير محافظ الاسكندرية تغيير محافظين اللواء محمد الشريف إقالة محافظ الاسكندرية

مواد متعلقة

محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب حريق ستاد الإسكندرية

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب الأربعاء 3 يوليو 2024

ارتفاع مفاجئ في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024

تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع

حركة المحافظين 2024، إبراهيم صابر للقاهرة وعادل سعيد للجيزة

أسباب غياب هشام آمنة عن التشكيل الوزاري الجديد

الرئيس السيسي يرقي اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر إلى رتبة الفريق أول

الأهلي يقترب من ضم بديل أليو ديانج

حركة المحافظين 2024، السيرة الذاتية لـ عادل سعيد النجار محافظ الجيزة الجديد

منوعات

المزيد

يسطع ويختفي، دراسة تكشف سلوك غريب لأحد النجوم

تقلل ذوبان الجليد، العثور على فيروسات عملاقة غامضة

وصل إلى أدنى مستوى، قياس ضربات قلب رونالدو يكشف أزمة خطيرة بمباراة البرتغال وسلوفينيا (صورة)

سبحان الله البديع، النمل على خطى البشر في إجراء عمليات بتر أطراف منقذة للحياة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد
ads

انفوجراف

أصغر 4 وزراء في التشكيل الوزاري الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقته بقضاء الديون والنجاة من الكرب

ما حكم التدليس بإخفاء العيب عن المشتري؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية