ملفات ساخنة تنتظر محافظ الإسكندرية الجديد أحمد خالد، أبرزها المواقف العشوائية

عقب إعلان التشكيل الحكومي الجديد والمصحوب بتغيير المحافظين جاء اللواء أحمد خالد محافظا للإسكندرية، وهو قائد القوات البحرية الاسبق، خلفا اللواء محمد الشريف، وينتظر المحافظ الجديد عده ملفات ساخنه نسردها في التقرير التالي

المواقف العشوائية أزمة لم تجد حل

وجاء ملف المواقف العشوائية التي انتشرت في المدينة ثاني ملف، ينتظر من محافظ الإسكندرية الجديد العمل للسيطرة عليه وزادت تلك المواقف واحتل السائقين مناطق هامة في المحافظة مثل محطة الرمل والمنشية وسيدي بشر والعجمي، وظهر هذا في زياده الأجرة بعد رفع أسعار البنزين ولم يلتزم عدد كبير من ساقوا المواقف العشوائية بالأجرة التي قررتها المحافظة وسط غياب تام للمرور.

الأسواق العشوائية

كما ينتظر منه العمل للقضاء علي الأسواق العشوائية والسيطرة على تلك الأسواق خاصة الأسعار، بالإضافة إلى الحد من انتشار المقاهي وفتح مقاهي جديدة دون الحصول على التراخيص حتى شارع فؤاد التاريخي لم يسلم من انتشار المقاهي.

الباعة الجائلين في الإسكندرية

ويأتي ملف الباعه الجائلين احد اهم الملفات الساخنه التي تنتظر تدخل المحافظ الجديد بشكل حاسم وقوي بعد أن احتل الباعه الجائلين شوارع المحافظة، ولم يقترب المحافظ من هذا الملف الذي تعاظم.

تطوير ورصف شوارع الإسكندرية

ملف الرصف و تطوير عدد كبير من الشوارع ملف اخر ينتظر المحافظ الجديد بعيدا عن المجاملات وتحكمت النواب خاصة بعد انهارت عده طرق رئيسية وزادت من أزمة المرور التي لم تجد حلا ولتضرب مع أزمة المواصلات كافة أنحاء الإسكندرية، كما ينتظر منه النظر الي غرب الإسكندرية والعجمي في ملف رصف الطرق والاستعاضة عن الرصف التقليدي بالانتر لوك للشوارع الجانبية بالعجمي والتي اغلب شوارعها غير مرصوفه بنسبه ٦٠%.

كما ينتظر تدخله لحل أزمة كوبري الكيلو ٢١ الذي خلف ازمه مرورية حقيقة في منطقة الكيلو ٢١ و٦ أكتوبر مع إغلاق إدارة المرور لملف من الممكن يحل أزمه حقيقة، كما جاء بناء محلات اسفل الكوبري ليزيد الازمه تعقيدا ولن يفلح المحافظ في حل تلك المشكلات،

الأحياء والديوان العام

يأتي ترتيب البيت من الداخل احد اهم الملفات التي تواجه محافظ الإسكندرية، بعد خرجت الصراعات في الديوان العام الي الملاء.

كما ينتظر المحافظ الجديد إعادة ترتيب الأحياء وتغيير عدد كبير من روؤساء الأحياء بعد أن جري اختيار عده روؤساء أحياء ليسو علي كفاءة او مهره في الإدارة المحلية وفشلوا في حل اي أزمات تواجه احيائهم.

ملف القمامة

رغم التجديد للشركة التي تقوم علي رفع القمامه في الإسكندرية وزيادة تعقدها الا ان ملف القمامه يحتاج تدخل محافظ الاسكندرية الجديد وتوفير حلول غير تقليدية لنظافة المدينة ووضع سلال مهملات صغيرة في الميادين والاماكن العامة.

معاناه الصيادين

و ينتظر صيادوا الإسكندرية تدخل المحافظ في معاناتهم خاصة في توقيتات غلق البحر ومنعهم من الصيد والعمل علي تنسيق وتنظيم عملية الصيد في البحيرات.