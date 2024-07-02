إصابة سيدتين في تصادم 3 سيارات ملاكي بالمنيا

أصيبت سيدتان إثر تصادم 3 سيارات ملاكي بـ مدينة المنيا الجديدة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكي بالحي الثالث بـ مدينة المنيا الجديدة.

مدينة المنيا الجديدة

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة كل من أمانى عصام، 38 عاما، وعزة عبد الرحيم، 45 عاما، تنوعت إصابتهم ما بين كدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج واضطراب في درجة الوعي، ومقيمتان بمدينة المنيا الجديدة.

مستشفى المنيا الجامعي

تم نقل المصابتين إلى مستشفى المنيا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.