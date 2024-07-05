ممارسات فاضحة في الطريق العام.. المدمنون والمشردون يحتلون طريق سيدي كرير الساحلي بالإسكندرية.. والأهالي يطالبون المحافظة بالتدخل (فيديو)

في مشهد مروع يستفز المارة ويثير استياء الأهالي، تحولت الجزيرة الوسطى في طريق الساحل الشمالي بين الإسكندرية ومطروح بمنطقة سيدي كرير إلى مرتع لمدمني المخدرات والمشردين. هؤلاء المدمنون والمشردون، بما فيهم رجال ونساء وأطفال، نصبوا خيامهم وأقاموا حياة دائمة في هذه المنطقة، بالرغم من قربها من قرى سياحية هامة.

المشردون يعيشون ويتزوجون ويقومون بأعمال منافية للأخلاق، بينما يستخدمون أسوار القرى السياحية لأغراضهم الشخصية، بما في ذلك تعاطي المخدرات. الأمر أصبح واضحًا بشكل مخجل للمارة ومرتادي الطريق الساحلي، مع عدم اتخاذ أي إجراءات من المجلس التنفيذ للمحافظة لمنعهم من الاحتلال غير القانوني للمنطقة.

النائب البرلماني السابق حمادة منصور عبر عن استغرابه الشديد من هذا الوضع، مشيرًا إلى أنه شاهد بنفسه هذه المناظر المروعة دون أي تحرك فعال من الجهاز التنفيذي للمحافظة لمواجهة هذه الظاهرة.

وتمت مخاطبة الجهات المعنية بمنع تواجد المدمنين والمشردين في هذه المنطقة، إلا أن الجهود باءت بالفشل بسبب إصابة بعضهم الإيدز، مما يجعل الجهاز التنفيذي يتنصل من المسئولية.

وفي تطور مروع، تم العثور على جثث لمدمنين، حيث تم دفن 4 جثث في المنطقة وجثة أخرى تحت كوبري الكيلو ٢١، مما يؤكد تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في هذه المنطقة.

ومع استمرار تجاهل هذه الظاهرة، يتزايد القلق بين السكان، الذين يشعرون بعدم الأمان والضغط النفسي نتيجة لتواجد هؤلاء الأفراد في محيطهم السكني.

ويتطلب الوضع حلًا عاجلًا قبل أن يتفاقم، يتمثل في تعزيز الإجراءات الأمنية والاجتماعية والصحية لإدارة هذه الأزمة الإنسانية، وضمان سلامة المجتمع والزوار على الطريق الساحلي الشمالي.