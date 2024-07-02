بعد استبعاده من الحكومة الجديدة 2024، هشام آمنة يودع موظفي ديوان التنمية المحلية
التشكيل الوزارى الجديد، أكد مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية، أنه تم إبلاغ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برحيله عن الوزارة فى التشكيل الجديد، لافتا إلى أنه انتهى من جمع متعلقاته المتواجدة بمكتبه بالوزارة.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن الوزير اجتمع بالموظفين المتواجدين بمكتبه وأعرب عن سعادته للعمل بالوزارة طوال الفترة الماضية.
التشكيل الوزاري 2024
وقال المصدر إنه سيقوم بالاجتماع مع الوزير الجديد لتعريفه بالملفات الهامة بالوزارة.
وترددت أنباء عن تولى اللواء عبد المجيد صقر خلفا للواء هشام آمنة وزارة التنمية المحلية.
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