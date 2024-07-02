كواليس الساعة الأخيرة لوزير التربية والتعليم قبل مغادرة منصبه

غادر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مكتبه بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية بعد انتهاء طلاب الثانوية العامة من أداء امتحان اليوم في مادة اللغة الإنجليزية.

وشهدت الساعة الأخيرة للدكتور رضا حجازي قبل رحيله قيامه بمصافحة الموظفين وقيادات الوزارة، وهو ما كان قد حدث عقب حلفه اليمين الدستورية قبل عامين وحدث اليوم قبل رحيله عن ديوان عام الوزارة.

وعبر الدكتور رضا حجازي عن رضاه بالفترة التي قضاها وزيرًا للتربية والتعليم، مؤكدًا أنه سعيد بخدمة الوطن. وأن الجميع في خدمة مصر في أي منصب أو في أي مكان.

يذكر أن الدكتور رضا حجازي، أستاذ باحث بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وعمل مدرس علوم إعدادي بمديرية التربية والتعميم بالدقهلية، ثم مدرس كيمياء ثانوي بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ومدرس مساعد بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ومدرس بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وحاصل على دكتوراه فى إدارة المناهج وطرق التدريس من جامعة المنصورة.

وشغل الدكتور رضا حجازي عدة مناصب قيادية بدأت بمدير لمركز تعليم الكبار بسرس الليان، ونائب لرئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ونائب لمدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ثم رئيس لقطاع التعليم العام، حتى تولى منصب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لمدة 3 سنوات، ثم نائبا لوزير التعليم لشؤون المعلمين، وشغل منصب وزير للتربية والتعليم في 13 أغسطس 2023م.