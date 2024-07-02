الأربعاء 03 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

كواليس الساعة الأخيرة لوزير التربية والتعليم قبل مغادرة منصبه

رضا حجازي
رضا حجازي

غادر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مكتبه بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية بعد انتهاء طلاب الثانوية العامة من أداء امتحان اليوم في مادة اللغة الإنجليزية.

وشهدت الساعة الأخيرة للدكتور رضا حجازي قبل رحيله قيامه بمصافحة الموظفين وقيادات الوزارة، وهو ما كان قد حدث عقب حلفه اليمين الدستورية قبل عامين وحدث اليوم قبل رحيله عن ديوان عام الوزارة.

وعبر الدكتور رضا حجازي عن رضاه بالفترة التي قضاها وزيرًا للتربية والتعليم، مؤكدًا أنه سعيد بخدمة الوطن. وأن الجميع في خدمة مصر في أي منصب أو في أي مكان.

يذكر أن الدكتور رضا حجازي، أستاذ باحث بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وعمل مدرس علوم إعدادي بمديرية التربية والتعميم بالدقهلية، ثم مدرس كيمياء ثانوي بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ومدرس مساعد بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ومدرس بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وحاصل على دكتوراه فى إدارة المناهج وطرق التدريس من جامعة المنصورة.

وشغل الدكتور رضا حجازي عدة مناصب قيادية بدأت بمدير لمركز تعليم الكبار بسرس الليان، ونائب لرئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ونائب لمدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ثم رئيس لقطاع التعليم العام، حتى تولى منصب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لمدة 3 سنوات، ثم نائبا لوزير التعليم لشؤون المعلمين، وشغل منصب وزير للتربية والتعليم في 13 أغسطس 2023م.

الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي

الأكثر قراءة

نيابة أمن الدولة تخلي سبيل زوجة الكابتن حسام حسن بكفالة 5 آلاف جنيه

بالأسماء، حركة المحافظين 2024

محمد صلاح فى الجزيرة السرية، حكاية ميكونوس اليونانية جنة المشاهير (صور)

حركة المحافظين 2024، المهندس حازم الأشموني المرشح لمحافظة الشرقية (بروفايل)

10 معلومات عن وزير التموين الجديد الدكتور شريف فاروق

مصدر حكومي مطلع: منال عوض ميخائيل للتنمية المحلية وشريف فتحي للسياحة

اليوم، الوزراء والمحافظون الجدد يؤدون اليمين أمام الرئيس السيسي

على رأسهم زيزو، موعد انضمام رباعي الزمالك للمنتخب الأولمبي

منوعات

المزيد

نساء في اليابان يتزوجن أنفسهن، ما القصة؟

تطوير مواد جديدة لنقل البيانات باستخدام الضوء

موسكو تسجل أعلى درجة حرارة منذ 75 عاما

اكتشاف علاقة بين انقراض الديناصورات وانتشار فاكهة العنب حول العالم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

كم سجل اليورو بالبنك المركزي بعد تراجعه أمام الجنيه ختام التعاملات اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالتغلب على التحديات

تفسير رؤية العمى في المنام وعلاقتها بالخلاص من الأزمات والضغوط النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية