بعد 3 ساعات، إنقاذ شاب انهار عليه بئر بحاجر الدهسة في قنا

نجحت قوات الحماية المدنية بعد 3 ساعات من العمل، في إنقاذ شاب انهارت عليه بئر أثناء الحفر، بحاجر الدهسة، مركز فرشوط، محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ في قنا

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، يفيد بانهيار بئر على شاب خلال حفر خزان صرف صحي في قرية حاجر الدهسة، مركز فرشوط.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة.

مركز شرطة فرشوط وقوات الحماية المدنية

وبعد الفحص تبين أن الشاب أ.ر.أ، يبلغ 30 عامًا، انهار عليه بئر خلال عملية حفر مع آخرين وبعد 3 ساعات من محاولة انتشاله تم إنقاذه دون حدوث أي ضرر له ونقله إلى مستشفى فرشوط لتلقي العلاج الطبي اللازم

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة وكلفت وحدة المباحث الجنائية بسرعة التحريات وكشف ملابسات الواقعة.