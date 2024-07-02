بعد استبعاده من الحكومة الجديدة، وزير التعليم يشكر العاملين ويوجه رسالة مؤثرة لأسرته

تقدم وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، بالشكر للعاملين بالوزارة ، بعد أنباء عدم استمراره في الحكومة الجديدة.

وكتب حجازي علي صفحته الرسمية على فيس بوك: أود أن أعبر عن عميق شكري وامتناني لكل من أبدى مشاعره الطيبة والصادقة اليوم في ديوان الوزارة، لقد كان لي الشرف بالعمل معكم على مدار السنوات الماضية كرئيس قطاع التعليم، ونائب وزير لشئون المعلمين، ووزير للتربية والتعليم والتعليم الفني.

وتابع" أتوجه بأسمى آيات الحب والتقدير والعرفان لكل العاملين في مديريات وإدارات ومدارس التربية والتعليم، وللقيادة السياسية، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على منحي الفرصة للإسهام في إصلاح وتطوير النظام التعليمي في مصر.

واختتم “ أتمنى كل التوفيق للوزير القادم ولزملائي في الوزارة في مواصلة الجهود المبذولة للارتقاء بالتعليم في مصر من أجل مستقبل أفضل، حان الوقت لخدمة الوطن من موقع آخر والعودة للعمل كأستاذ جامعي أكاديمي وقضاء بعض الوقت مع أسرتي الصغيرة".

كشفت مصادر عن أن الوزراء الراحلين في التعديل الوزاري الجديد 2024 هم كالتالي:

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

الدكتور على مصيلحي وزير التموين

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

الدكتور محمد معيط وزير المالية

المستشار عمرو مروان وزير العدل

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

المهندس طارق الملا وزير البترول

السيد القصير وزير الزراعة

السفير سامح شكري وزير الخارجية

الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

السفير سها جندي وزير الهجرة