ستيفن جيرارد ضيف إبراهيم فايق على MBC مصر 2، الليلة
يستضيف الإعلامي إبراهيم فايق، ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول ومنتخب إنجلترا في حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج “الكورة مع فايق” على قناة MBC مصر2.
ويتحدث جيرارد عن مشواره الكروي والتدريبي، وعمله في الدوري السعودي، كما يتحدث عن النجم المصري محمد صلاح ومسيرته الأسطورية مع ليفربول، وغيرها من الموضوعات.
برنامج الكورة مع فايق
وبرنامج الكورة مع فايق، يقدمه الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق على شاشة قناة MBC مصر 2 في تمام الحادية عشرة مساءً.
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