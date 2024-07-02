الأربعاء 03 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الفقي يترأس الاجتماع التنسيقي لمناقشة استعدادات تنفيذ الموجة 23

محافظ سوهاج: التعامل بحسم مع التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ads

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع التنسيقي لمناقشة استعدادات المحافظة لتنفيذ الموجة الـ23 لإزالة التعديات علي الأراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، وتذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والمقدم محمد عتلم ممثلا عن مديرية الأمن، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري الأملاك، وممثلي بعض جهات الولاية، وفي ضوء المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة كحق أصيل للأجيال القادمة، وتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية. 

 

محافظ سوهاج: تنفيذ الموجة الـ23 لإزالة التعديات علي الأراضي أملاك الدولة

وشدد محافظ سوهاج على ضرورة التنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لتنفيذ كافة قرارات الإزالة، والاستعداد التام لانطلاق الموجة 23 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، والمقرر بدء المرحلة الأولى منها في السادس من يوليو الجاري، موجها بإزالة كافة حالات التعدي على أملاك الدولة لكل جهات الولاية، مشددا على أنه من غير المقبول التعدي على شبر واحد من الأراضي الزراعية، لافتا إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

محافظ سوهاج إعداد جدول زمني لكافة مراكز المحافظة، وحصر حالات التعديات 

ووجه "الفقي" بإعداد جدول زمني لكافة مراكز المحافظة، وحصر حالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية، وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات.

 

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

رئيس جامعة سوهاج يكرم طلاب الدفعة 45 بقسم الإعلام بكلية الآداب

تكليف 125 أخصائي تمريض للعمل بالمستشفيات الجامعية في سوهاج

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاراضى املاك الدولة إزالة التعديات على أملاك الدولة إزالة التعديات على الأراضي أراضى أملاك الدولة التعديات على املاك الدولة أملاك الدولة والأراضي تعديات على أملاك الدولة رؤساء الوحدات المحلية وزير التنمية المحلية

مواد متعلقة

رئيس جامعة سوهاج يكرم طلاب الدفعة 45 بقسم الإعلام بكلية الآداب

تكليف 125 أخصائي تمريض للعمل بالمستشفيات الجامعية في سوهاج

الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة سوهاج

تأجيل محاكمة 5 متهمين بـ"خلية داعش سوهاج"

الأكثر قراءة

نيابة أمن الدولة تخلي سبيل زوجة الكابتن حسام حسن بكفالة 5 آلاف جنيه

بالأسماء، حركة المحافظين 2024

محمد صلاح فى الجزيرة السرية، حكاية ميكونوس اليونانية جنة المشاهير (صور)

حركة المحافظين 2024، المهندس حازم الأشموني المرشح لمحافظة الشرقية (بروفايل)

10 معلومات عن وزير التموين الجديد الدكتور شريف فاروق

مصدر حكومي مطلع: منال عوض ميخائيل للتنمية المحلية وشريف فتحي للسياحة

على رأسهم زيزو، موعد انضمام رباعي الزمالك للمنتخب الأولمبي

شيخ الأزهر يصل ماليزيا وسط استقبال رسمي مهيب (صور)

منوعات

المزيد

نساء في اليابان يتزوجن أنفسهن، ما القصة؟

تطوير مواد جديدة لنقل البيانات باستخدام الضوء

موسكو تسجل أعلى درجة حرارة منذ 75 عاما

اكتشاف علاقة بين انقراض الديناصورات وانتشار فاكهة العنب حول العالم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

كم سجل اليورو بالبنك المركزي بعد تراجعه أمام الجنيه ختام التعاملات اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالتغلب على التحديات

تفسير رؤية العمى في المنام وعلاقتها بالخلاص من الأزمات والضغوط النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية