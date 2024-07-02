مكتبة مصر العامة بالدقي تنظم معرضا للكتاب المخفض
تنظم مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، يومي الجمعة والسبت 5-6 يوليو الجاري، معرضا للكتاب المخفض، وذلك في حديقة المكتبة.
معرض للكتاب المخفض
وقالت رانيا شرعان، مدير المكتبة، إن المعرض يستمر ليومين، ويفتح أبوابه من العاشرة صباحا حتى الثالثة ونص عصرا، يتم طرح فيه مجموعة كبيرة من الكتب الزائدة عن احتياجات المكتبة في كافة فروع المعرفة.
وأضافت شرعان، أن أسعار الكتب رمزية، لدعم جمهور وزوار مكتبة مصر العامة، على اقتناء الكتب، ونشر المعرفة ورفع الوعي وبناء الإنسان، لافتة إلى أن المعرض لم يكن الأول من نوعه.
وأوضحت أن مكتبة مصر العامة تقدم العديد من الخدمات الثقافية للجمهور بشكل يومي، سواء للكبار أو الصغار.
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