تحذير من شبكات الواي فاي العامة، وخبراء: فخ وعليك بهذه الخطوات حال استخدامها

يبحث الكثير من المستخدمين أثناء وجودهم خارج المنزل عن شبكات الإنترنت اللاسلكية الواي فاي عامة سواء في المقاهي، والمطارات، أو في الخارج أثناء العطلات، ورحلات العمل.

مخاطر شبكات الاتصالات العامة

ورغم ما تقدمه تلك شبكات الاتصال العامة من خدمات مجانية اتصال، لكن يجب اليقظة لضمان سلامة وحماية البيانات الشخصية وللتغلب على المخاطر المحتملة، وضع خبراء أمن المعلومات مجموعة من الممارسات الآمنة لاستخدام الشبكات غير المقيَّدة.

- من المهم أن تكون على دراية بالاعتبارات الأمنية المترتبة على الاتصال بهذه الشبكات غير المقيدة فأحيانًا ما يقوم المحتالون بإنشاء شبكات لاسلكية مزيفة أو اختراق الشبكات الموجودة أحيانًا، كما قد يستخدمون أسماء شبيهة للغاية للشبكات المشروعة لخداع المستخدمين للاتصال بها.

وبمجرد الاتصال بها، تصبح المعلومات الشخصية مثل بيانات تسجيل الدخول إلى منصات التواصل الاجتماعي، والبيانات المصرفية، وعناوين البريد الإلكتروني عرضة للاعتراض وسوء الاستخدام.

- على الرغم من هذه المخاوف، هناك طرق فعالة تسمح للمستخدمين بحماية أنفسهم وضمان بقاء بياناتهم آمنة.

- حصر الاتصال بالشبكات اللاسلكية العامة بحالات الضرورة فقط: نظرًا لثغراتها الأمنية المحتملة، يُنصح باستخدام الشبكات اللاسلكية العامة عند الضرورة القصوى فقط.

- التحقق من موثوقية الشبكة: عند استخدام الشبكات اللاسلكية العامة، يمكن أن يساعد سؤال الموظفين عن مشروعيتها مع الموظفين في منع الاتصال بالشبكات المخادعة التي قد تلتقط معلومات شخصية حساسة.

- الانتباه إلى صفحة تسجيل الدخول الخاصة بالشبكات اللاسلكية العامة من المهم الحذر في حال طلب بيانات اعتماد تسجيل الدخول من خلال منصات خارجية مثل الشبكات الاجتماعية. إذ يمكن أن تشير هذه الطلبات إلى محاولة تصيد احتيالي تهدف إلى الحصول على معلومات شخصية.

- تجنب المعاملات الحساسة على الشبكات اللاسلكية العامة. تجنب استخدام مواقع الإنترنت التي تتطلب معلومات تسجيل الدخول، وخاصة الخدمات المالية، أثناء الاتصال بشبكة لاسلكية عامة. حيث تقلل هذه الممارسة بشكل كبير من مخاطر اعتراض البيانات الحساسة.

- تعزيز الخصوصية والأمان باستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية. يمكن أن يؤدي استخدام شبكة خاصة افتراضية أثناء استخدام الشبكات اللاسلكية العامة إلى تحسين خصوصية الإنترنت بشكل ملحوظ.

حيث تقوم الشبكات الخاصة الافتراضية الحديثة بتشفير البيانات وحماية الأنشطة عبر الإنترنت من الوصول غير المصرح به، ولا يؤثر استخدامها على سرعة الإنترنت، مما يجعلها مناسبة للاستخدام المتواصل.

- بالإضافة إلى تشفير البيانات، تُوفّر بعض الحلول الأمنية الشاملة الحماية من المخاطر السيبرانية المختلفة مثل التصيد الاحتيالي، حيث يقوم المحتالون بإنشاء شبكات وهمية لسرقة بيانات اعتماد تسجيل الدخول، وانتحال نظام أسماء النطاقات (DNS) لإعادة توجيه المستخدمين إلى مواقع خبيثة.

- يساعد تشفير الشبكات الخاصة الافتراضية على الحماية من الهجمات الموجهة التي يمكنها استغلال سجل التصفح والمعلومات الحساسة الأخرى، مما يوفر حماية قوية ضد المخاطر المحتملة المرتبطة بالشبكات اللاسلكية المفتوحة.

- يمكن استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية بشكل مستمر، وليس فقط في سيناريوهات معينة مثل الاتصال بالشبكات اللاسلكية المفتوحة.

- يضمن إبقاء شبكة خاصة افتراضية نشطة بقاء بيانات المستخدم محمية، والحفاظ على الخصوصية بغض النظر عن الشبكة المستخدمة.

خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة

- علاوة على ذلك، لا تؤثر خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية عالية الجودة على سرعة الإنترنت، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بالحماية الكاملة دون التعرض لانخفاض ملحوظ في سرعات التصفح أو التنزيل حيث أكد سيف الله جديدي، الرئيس الإقليمي لأعمال المستهلكين في كاسبرسكي انه قد يعتبر بعض الأشخاص الشبكات الخاصة الافتراضية بمثابة أدوات تستخدم في مناسبات خاصة، في حين أنها يمكن أن تساعد في تحسين خصوصية المستخدمين، كما يمكن استخدامها كإجراء للأمن السيبراني في نواحي الاستخدام اليومية.

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