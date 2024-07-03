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اقتصاد

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم الاربعاء

سعر السكر، فيتو
سعر السكر، فيتو

يتطلع الكثير من المستهلكين إلى معرفة سعر الكيلو الواحد من السكر داخل المحال التجارية والأسواق، نظرًا لكون السكر من المواد الأساسية التي تخضع لتقلبات واضحة في الأسواق.

 

 سعر كيلو السكر اليوم  الاربعاء 

وسجل سعر السكر في السوق المحلي حوالي ما بين 35 إلى 40 جنيها للكيلوجرام الواحد، بينما يعرض السكر المعبأ فى المبادرات الحكومية والسوبر ماركت الكبيرة بسعر يقارب الـ27 جنيها للكيلوجرام.

 

ويبلغ سعر كيلو السكر المخصص للمواد التموينية نحو 12.6 جنيه، ويتم توزيع كيلو واحد من السكر للفرد الواحد وبحد أقصى 6 أكياس سكر لكل بطاقة تموينية.

سعر كيلو السكر على بطاقات التموين

 

 

وتتيح وزارة التموين صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 12.6 جنيه، ويتم الصرف حتى 6 كيلو سكر مدعم للبطاقة الواحدة وفقًا لعدد أفراد الأسرة المقيدة على البطاقة. 

 

 

 

كما يتم صرف كميات إضافية من السكر أيضًا على البطاقات بسعر 27 جنيهًا للكيلو الحر، بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، و2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر.

تعرف على حجم إنتاج مصر من السكر 

وتنتج مصر سنويًّا 2.8 مليون طن سكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر.

التموين: ارتفاع توريد محصول بنجر السكر إلى 985 ألف طن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ارتفاع توريد محصول بنجر السكر إلى 985 ألف طن، وإنتاج  132 ألف طن سكر حتى الآن.

ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كافة التيسيرات الخاصة بإجراءات استلام محصول البنجر  من  مزارعي بنجر.

 وتستمر شركة الدلتا للسكر في استلام محصول بنجر السكر من المزارعين للموسم 2024، ويتم الاستلام  بجداول منظمة  لمنع التكدس وصرف العديد من الحوافز للمزارعين.

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