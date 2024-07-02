مراجعة الإنجليزى قبل الامتحان، توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الشرقية (صور)

امتحانات الثانوية العامة 2024، توافد منذ قليل طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات في محافظة الشرقية، لأداء امتحان مادة اللغة الاجنبية الأولى (الإنجليزية)، في سادس أيام امتحانات الثانوية العامة لعام 2024.

توافد الطلاب على لجان الثانوية العامة بالشرقية 2024



ورصدت"فيتو" لحظة وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات صحبة أولياء أمورهم، وحرص العديد من الطلاب على الاستفادة من بعض الدقائق لمراجعة اللغة الاجنبية الأولى وسط حالة من القلق والتوتر قبل بدء الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا.

توافد الطلاب علي لجان الثانوية العامة بالشرقية 2024،فيتو



شهادة الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية العامة 2024، بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي في التوافد على لجان سير الامتحانات بجميع محافظات الجمهورية، لأداء امتحان مادة اللغة الاجنبية الاولي، في سادس ايام امتحانات الثانوية العامة لعام 2024.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة (العلوم والرياضيات والادبي) اليوم الثلاثاء، امتحان مادة اللغة الاجنبية الأولى من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة وسط إجراءات أمنية مشددة.

توافد الطلاب علي لجان الثانوية العامة بالشرقية 2024،فيتو1



انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024



امتحانات الشهادة الثانوية2024، انطلقت يوم 10 يونيو الماضي، امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 بالمواد غير المضافة للمجموع للعام الحالي 2023 /2024، حيث أدى نحو 52130 طالبًا وطالبة امتحان مواد التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء بنطاق محافظة الشرقية.

توافد الطلاب علي لجان الثانوية العامة بالشرقية 2024،فيتو11



امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024



يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 والتي انطلقت يوم 10 يونيو الماضي وتستمر حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو بلغ 52130 طالبًا وطالبة منهم 33014 طالبًا وطالبة بشعبة العلمي علوم و7385 طالبًا وطالبة بشعبة العلمي رياضة و11731 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية داخل 149 لجنة امتحانية وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

توافد الطلاب علي لجان الثانوية العامة بالشرقية 2024،فيتو2



جدول امتحانات الثانوية العامة 2024



وفيما يلي ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للطلاب:

الإثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية + التربية الوطنية

الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد + الإحصاء

إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024

السبت 22 يونيو 2024: اللغة العربية

الثلاثاء 25 يونيو 2024: اللغة الأجنبية الثانية

السبت 29 يونيو 2024: الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 2 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الأولى

السبت 6 يوليو 2024: الكيمياء + الجغرافيا

الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس

السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل

الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء + الاستاتيكا + الفلسفة

السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيان الإحصائيات بأعداد المشاركين في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2024.

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