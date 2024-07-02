التعليم تتابع وصول أوراق أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى لجان الثانوية العامة

الثانوية العامة 2024، تتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نقل صناديق أوراق أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى بامتحانات الثانوية العامة 2024 إلى لجان الامتحانات الموجودة على مستوى الجمهورية في سادس أيام انطلاقها.

يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، من الساعة التاسعة صباحًا وسط إجراءات أمنية مشددة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وفيما يلي ننشر جدول امتحانات الثالاثنينانوية العامة 2024 لطلاب جميع الشعب.



الثلاثاء 2 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الأولى

السبت 6 يوليو 2024: الكيمياء + الجغرافيا

الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس

السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل

الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء + الإستاتيكا + الفلسفة

السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا

امتحانات الثانوية العامة 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيان الإحصائيات بأعداد المشاركين في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2024.

امتحانات شهادة الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024، وصل إلى 745086 طالبا وطالبة، في 1981 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وصل إلى ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل لـ 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل إلى 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية إلى 84 مركزًا.

لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة

وكشفت وزارة التربية والتعليم عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية لـ 81 طالبًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى ٥٧٣٥٧ ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية لـ 38 طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين لـ 255 طالبًا، وعدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لـ 3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لـ 1646 طالبًا.