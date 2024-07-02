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محافظات

ضبط أب ونجله بتهمة قتل مزارع وإصابة عمه في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو
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تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا، من القبض على أب ونجله المتهمين بقتل مزارع وإصابة عمه بطلقات نارية، في قرية أبو حزام، مركز نجع حمادي، شمال المحافظة.

 

تفاصيل البلاغ في قنا

كان اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في قرية أبو حزام مركز نجع حمادي بقنا وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث.

خلافات على قطعة أرض زراعية

وبعد الفحص  تبين مقتل “ د.ح،إ”  54 عامًا، وإصابة عمه “ك.إ”،  73 عامًا، على يد “ج. أ”، ونجله، بطلقات نارية إثر مشاجرة مسلحة نشبت بينهم بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية في همامية أبو حزام مركز نجع حمادي.

تم عمل كمين للمتهمين وتم القبض عليهما وضبط السلاح المستخدم وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

 

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