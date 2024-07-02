مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الحسم بيورو 2024

تقام اليوم الثلاثاء، مباريات في الدوري المصري الممتاز وكأس أمم أوروبا - يورو 2024 في إطار لقاءات دور الستة عشر.

الدوري المصري الممتاز

إنبي مع المقاولون 7 مساء - OnTime Sports.

استكمال مباراة بيراميدز وسموحة - 8 مساء

كأس أمم أوروبا

هولندا مع رومانيا 7 مساء - beIN Sports HD 1 Max.

تركيا مع النمسا 10 مساء - beIN Sports HD 2 Max.

مباريات اليوم في كوبا أمريكا

البرازيل مع كولومبيا - 04:00 فجر الأربعاء.

كوستاريكا مع باراجواي - 04:00 فجر الأربعاء