مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الحسم بيورو 2024
تقام اليوم الثلاثاء، مباريات في الدوري المصري الممتاز وكأس أمم أوروبا - يورو 2024 في إطار لقاءات دور الستة عشر.
الدوري المصري الممتاز
إنبي مع المقاولون 7 مساء - OnTime Sports.
استكمال مباراة بيراميدز وسموحة - 8 مساء
كأس أمم أوروبا
هولندا مع رومانيا 7 مساء - beIN Sports HD 1 Max.
تركيا مع النمسا 10 مساء - beIN Sports HD 2 Max.
مباريات اليوم في كوبا أمريكا
البرازيل مع كولومبيا - 04:00 فجر الأربعاء.
كوستاريكا مع باراجواي - 04:00 فجر الأربعاء
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