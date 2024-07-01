الثلاثاء 02 يوليو 2024
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سياسة

بروتوكول تعاون بين نقابة المحامين وجامعة الإسكندرية

نقيب المحامين ورئيس
نقيب المحامين ورئيس جامعة الإسكندرية، فيتو
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وقع عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مع كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، ممثلًا عنها الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية الحالي، ومحافظ الإسكندرية السابق، وبحضور الدكتور  محمد الفقي، عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية.

لقاء نقيب المحامين والمحامي العام 

وفي سياق آخر التقى نقيب المحامين، المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، والمستشار تامر الخطيب، رئيس محكمة شرق الإسكندرية.

 


وجاءت هذه اللقاءات لبحث سبل تذليل كافة الصعوبات  والمعوقات التي تواجه السادة المحامين، إلى جانب التصدي لكافة المشاكل التي تطرأ، والعمل على حلها والقضاء عليها في مهدها.

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برتوكول تعاون بين نقابة المحامين وجامعة الإسكندرية 14 نقابة للمحامين المحامين

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