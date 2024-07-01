الثلاثاء 02 يوليو 2024
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حوادث

إصابة 4 أشخاص فى مشاجرتين بسوهاج

إسعاف،فيتو
إسعاف،فيتو
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شهدت مدينة جهينة بسوهاج مشاجرتين مختلفتين، وأصيب 4 أشخاص فى المشاجرتين كما تم ضبط 9 أشخاص من الطرفين.

كان اللواء محمد شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مركز جهينة يفيد بوقوع مشاجرة ومصابان بمركز جهينة طرف أول محمود ا م ع 31 عاما سائق توك توك مصابًا جرح طعني شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسري  وتم نقله لمستشفي طهطا العام.

طرف ثان  السيد ا ع ا 22 عاما سائق توك توك مصابًا  جرح رضي بفروة الرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم " وتم نقله لمستشفي خاصة ببندر طهطا وتم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الطرف الأول " عصا شوم " وبحوزة الطرف الثاني سلاح أبيض مطواة بسبب خلاف علي أولوية المرور بالطريق العام.

اصابة شخصين بطلق نارى بسبب خلافات على حد فاصل بأرضهم الزراعية

كما شهدت أيضا مشاجرة ومصابين بمركز جهينة طرف أول أبو عقيل ح ح ح-سن 51 مزارع  مصابًا " طلق ناري أعلي الركبة اليمني ونجل شقيقه محمود ق ح ح 28 عاما مزارع مصابًا " طلق ناري بمشط القدم اليمنى وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة. 
 

طرف ثان علي ح د ب- 38 عاما عامل ونجل عمومته  محمود ا س ش 65 عاما مزارع  تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم وبحوزة الثاني
من الطرف الثاني السلاح المستخدم  لنجل عمومته عبد الرحيم د ب ق 77 عاما مزارع. 

كما ضبط فرد روسي بسبب خلاف على حد فاصل بأرضهم الزراعية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق. 

 

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