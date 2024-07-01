مصادرة مواد تصنيع مخدرات قادمة من الصين في إيطاليا وهولندا

صودرت في إيطاليا وهولندا أكثر من سبعة أطنان من المكونات الكيميائية، التي تُستخدم لإنتاج عشرات الملايين من حبوب "إم دي إم إيه"، كعقار "إكستاسي"، قادمة من الصين.

وتُقدّر قيمة المواد المصادرة بمئات ملايين اليورو، التي صودرت في عملية "استثنائية على المستوى الأوروبي" بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، عن الجمارك الإيطالية، اليوم الإثنين.

المواد الكيميائية التي تُستخدم في إنتاج المخدرات

وصادرت الجمارك الإيطالية "شحنة آتية من الصين تتضمّن إجمالي 6337 طنًا من المواد الكيميائية التي تُستخدم في إنتاج المخدرات، وهي كمية تكفي لإنتاج أكثر من 63 مليون قرص من عقار إم دي إم إيه"، على ما أوضحت الجمارك في بيان.

وأوقف صينيان في هولندا وفُتح تحقيق أولي ضد رجل أعمال صيني مقيم في ميلانو، يُشتبه في أنه "أشرف شخصيا" على كل عمليات استيراد المواد الكيميائية القانونية التي تُستخدم لإنتاج مواد غير قانونية، كانت ستُباع في هولندا.

تعاون على المستوى الأوروبي

وقالت المسؤولة في إدارة الجمارك جينا كاجيانو: "رصدنا هذه الشحنة في إيطاليا، ثم حاولنا فهم وجهتها النهائية التي تبيّن أنها هولندا، فتابعناها بفضل تعاون على المستوى الأوروبي"، مؤكدةً أنّ "1603 كيلوجرامات من المواد وصلت إلى هولندا فصودرت واعتُقل شخصان".

واعترضت الجمارك الإيطالية شحنة أخرى تزن 2124 طنًا من "بي ام كاي"، وهي مادة أولية للأمفيتامين والميثامفيتامين.