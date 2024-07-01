إصابة 3 أشخاص فى حريق منزل بسوهاج

أصيب 3 أشخاص بحروق متفرقة بالجسم فى حريق بمنزل بسبب تسريب غاز من فرن بمطبخ المنزل أثناء اعداد الطعام بمركز طهطا بسوهاج.

كان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مركز شرطة طهطا يفيد بنشوب حريق بمنزل مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن والطين ملك زكريا ع ا 55 عاما منجد.

ونتج عن ذلك إصابة كل من مالك المنزل " حروق بالصدر والبطن والذراعين وزوجته بخيته م ع- 50 عاما ربة منزل مصابا بحروق بالذراعين ونجلهما يوسف ز ع- سن 13 عامال طالب مصابا بحروق بالذراعين والصدر أثناءمشاركتهم في إخماد الحريق وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي وإحتراق بعض المنقولات المنزلية وتم الدفع بعدد " 2 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده



قال المذكورين بمضمون ما سبق وأضافوا بأن سبب الحريق امتداد النيران من فرن بمطبخ المنزل أثناء اعداد الطعام ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك ونفوا الشبهة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.