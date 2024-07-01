الرجاء المغربي بطلا لكأس العرش للمرة التاسعة في تاريخه

نجح نادي الرجاء المغربي في تحقيق لقب كأس العرش للموسم الحالي، بعد الفوز على منافسه الجيش الملكي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الإثنين في نهائي البطولة.

وسجل أهداف فريق الرجاء اللاعب يسري بوزوق في الدقيقة 6 وأضاف محمد بولكسوت هدف الفوز في الدقيقة 79، وجاء هدف الجيش الملكي الوحيد في اللقاء عن طريق امين زحزوح في الدقيقة 28.

وكان نادي الرجاء تأهل إلي المباراة النهائية بعد الفوز أمام فريق مولودية وجدة بنتيجة 4-3 فيمباراة نصف النهائي فيما تأهل فريق الجيش الملكي بعد الفوز على المغرب الفاسي بنتيجة 2-0.

وبعد هذا اللقب يرفع فريق الرجاء رصيه من كأس العرش إلي اللقب التاسع من في تاريخه، ويتساوي مع الوداد في المركز الثاني بقائمة الأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد 9 ألقاب.