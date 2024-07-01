حقيقة الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر المترو

كشف مصدر مسئول بمترو الأنفاق حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو جنيها واحدا اليوم.

أسعار تذاكر المترو

وأكد المصدر أن تكاليف تشغيل المترو ارتفعت خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع تكاليف الكهرباء والطاقة المستخدمة لتشغيل مترو الأنفاق، ومع ذلك لم يتم تحريك الأسعار منذ فترة طويلة.

وأكد المصدر أن الزيادة في أسعار التذاكر لم يتم مناقشتها ولا توجد نية للزيادة خلال الفترة الحالية.