الثلاثاء 02 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حقيقة الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر المترو

مترو
مترو
ads

كشف مصدر مسئول بمترو الأنفاق حقيقة زيادة  أسعار تذاكر المترو جنيها واحدا اليوم. 

 

أسعار تذاكر المترو 

وأكد المصدر أن تكاليف تشغيل المترو ارتفعت خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع تكاليف الكهرباء والطاقة المستخدمة لتشغيل مترو الأنفاق، ومع ذلك لم يتم تحريك الأسعار منذ فترة طويلة. 

وأكد المصدر أن الزيادة في أسعار التذاكر لم يتم مناقشتها ولا توجد نية للزيادة خلال الفترة الحالية. 

txt

6 عروض لقصور الثقافة تشارك بالدورة 17 للمهرجان القومي للمسرح

txt

خبراء ومتخصصون يناقشون تحديات وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والمستقبل بالأكاديمية العربية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار تذاكر المترو الكهرباء والطاقة الفترة القادمة تشغيل مترو الانفاق زيادة أسعار تذاكر زيادة اسعار تذاكر المترو زيادة اسعار تذاكر المترو

مواد متعلقة

هل الإسلام والإيمان شيء واحد أم مختلفان

تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. استهداف معدل نمو 4.2% للعام المالي المقبل.. توفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات

الحكومة توافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025

حدث في 17 رمضان، وقوع غزوة بدر الكبرى أول حرب في الإسلام

قرارات حكومية حاسمة.. مدبولي: خفض أسعار السلع بنسبة 15% إلى 20% خلال 48 ساعة تصل لـ 30% بعد العيد.. فرق متابعة من مجلس الوزراء للأسواق

مدبولي للتجار والمصنعين: يجب أن تنخفض الأسعار خلال 48 ساعة بما يتراوح بين 15% و20%

تفاصيل تنفيذ مشروعات المرحلة الخامسة لمنظومة المخلفات الصلبة.. 3 وزراء يوقعون العقود.. التكلفة 565 مليون جنيه.. وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة لـ 50% العام المالي المقبل

سها جندي: 1 مايو فتح مبادرة التسوية التجنيدية مجددًا.. ومطالبة الراغبين في الاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج بسرعة التسجيل على التطبيق

الأكثر قراءة

تطور مفاجئ في أسعار الذهب قبل ساعات من كلمة رئيس البنك المركزي الأمريكي

رئيس النواب الأمريكي يهاجم بايدن بعد بيانه عن حصانة ترامب: جدير بالازدراء

بث مباشر، مشاهدة مباراة أمريكا وأوروجواي لحسم التأهل لربع نهائي كوبا أمريكا 2024

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الحسم بيورو 2024

مع اقتراب إعلانها، التفاصيل الكاملة لإجراءات ومواعيد تشكيل الحكومة الجديدة

سعر اليورو في البنك المركزي بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء

شباب زي الفل وبينهم 2 ولاد عم، أول صور لضحايا حادث إسنا جنوب الأقصر المروع

زي النهاردة، منع الرق في أول ولاية بالولايات المتحدة الأمريكية

منوعات

المزيد

رسميا في هذه الدولة، رواتب للأجداد ليقوموا برعاية أحفادهم

تسير في الاتجاه المعاكس، دولة تجبر موظفيها العمل 6 أيام أسبوعيا

قلب الأم، بكاء رونالدو ووالدته بعد إهدار ركلة الجزاء (فيديو)

لحظات مرعبة لركاب طائرة بوينج بعد تعرضها لحادث جوي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 2-7-2024 بالأسواق

تعرف على شروط توصيل مياه وكهرباء لعقار جديد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 1-7-2024 في ختام التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

إيرادات قناة السويس خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية