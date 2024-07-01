حقيقة الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر المترو
كشف مصدر مسئول بمترو الأنفاق حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو جنيها واحدا اليوم.
أسعار تذاكر المترو
وأكد المصدر أن تكاليف تشغيل المترو ارتفعت خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع تكاليف الكهرباء والطاقة المستخدمة لتشغيل مترو الأنفاق، ومع ذلك لم يتم تحريك الأسعار منذ فترة طويلة.
وأكد المصدر أن الزيادة في أسعار التذاكر لم يتم مناقشتها ولا توجد نية للزيادة خلال الفترة الحالية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.