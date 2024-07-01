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تعرف على السيرة الذاتية لرئيس مجلس الدولة الجديد

المستشار أحمد عبود
المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قرارًا جمهوريًا رقم 253 لسنة ٢٠٢٤، بتعيين المستشار أحمد عبود رئيسا لمجلس الدولة، خلفًا للمستشار عادل عزب. 

 

من هو المستشار أحمد عبود؟

المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود نائب رئيس مجلس الدولة، تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1977 بتقدير عام جيد جدًا.

عين عبود  فى مجلس الدولة عام 1978 مندوبا مساعدا، حيث كان ضمن إدارة فتوى الداخلية والخارجية والعدل.

التحق المستشار أحمد عبود بالمكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، ثم أعير فى وزارة الشئون القانونية بسلطنة عمان لمدة 4 سنوات ونصف.

وفور عودته من عمان التحق بالمحكمة الإدارية العليا لمدة 16 عاما منذ عام 2000 وحتى 2016 وكان عضوًا فى الدائرة الأولى، ورئيس الدائرة الثانية فحص.

ترأس عبود إدارة فتوى التربية والتعليم لمدة عام من 2016 حتى 2017.

المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة

مستشار قانوني لمحافظ القاهرة

انتدب المستشار أحمد عبود، مستشارا قانونيا لمحافظ القاهرة وهيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، وقطاع التليفزيون، ثم مستشار قانونى لوزير التجارة والصناعة لمدة 17 سنة منذ عام 2000 حتى ديسمبر 2016.

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