ضبط 5 أطنان لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بميت عقبة والوحدة

وجهت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملاتها الرقابية على الأسواق، حيث تم ضبط 5 أطنان كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومقطعات دواجن وأسماك مملحة ومقطعات ومصنعات لحوم ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمناطق ميت عقبة بحي العجوزة والوحدة بحي امبابة، وتحررت المحاضر اللازمة التي أحيلت للنيابة المختصة.

حملات على الأسواق لضبط الاغذية غير الصالحة للاستهلاك

وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الأسواق لضبط الأغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر.

وذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين.