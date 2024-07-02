شهد المؤتمر العالمي للجوال بشنغهاي 2024 والمقام تحت شعار تطوير العالم الذكي الكشف عن بدء التشغيل التجاري العالمي لشبكات الجيل الخامس المتقدمة 5G-A.

خدمات الجيل الخامس المتقدمة

وكشفت هواوي أنها نجحت في التوصل إلى ست تفاهمات منفصلة مع مشغلين رواد التكنولوجيا شبكة الجيل الخامس المتقدمة 5G-A من مختلف دول العالم.

كما تم الكشف عن أطلاق مبادرة مشتركة في مجال تطوير الفيديو العالي الجودة عبر الجوال تلبية لمتطلبات عصر الذكاء الاصطناعي.

شهد عام 2024 إقدام عدد من المشغلين الرواد في الشرق الأوسط والصين على نشر شبكات الجيل الخامس المتقدمة، بل وطرح بعضهم بالفعل باقات قائمة على تجارب شبكات الجيل الخامس المتقدمة.

إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

أكد ديفيد وانغ، المدير التنفيذي لمجلس إدارة شركة هواوي ورئيس مجلس إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن عام 2024 يشهد بداية عصر الذكاء الاصطناعي للجوال بفضل الإطلاق التجاري لشبكات الجيل الخامس المتقدمة وأجهزة ذكاء اصطناعي أخرى.

أشار إلى أن تلك التقنيات ستلعب دورًا محوريًا في نشر الخدمات الذكية، مؤكدًا أن تلك الحقبة لن تُحدث فقط تحولًا في التفاعل بين الإنسان والآلة، وإنما في إنتاج المحتوى والأجهزة الجوالة، كما أنها ستجدد نشاط المجتمع وتخلق فرصًا مختلفًا لقطاع المحمول.

وتجاوز عدد مستخدمي شبكات الجيل الخامس حول العالم 1.8 مليار مستخدم، وحصد العديد من المشغلين فعليا ثمار الموجة الأولى من فوائد شبكات الجيل الخامس.

تقنيات الأبعاد الثلاثية بدون نظارات

وفيما يخص الخدمات الاستهلاكية مثل النمط الجديد من المكالمات التفاعلية الذكية فتحتاج الى ميزات الفيديو فائق الوضوح وكذلك هواتف السحابة وتقنيات الأبعاد الثلاثية بدون نظارات، إلى متطلبات مرتفعة من الشبكة من قبيل السرعة العالية وزمن التأخير المنخفض.

وفي مجال الخدمات الصناعية، بلغ النظام الإيكولوجي RedCap مرحلة النضج، كما أصبح إنترنت الأشياء متاحًا في سوق أوسع نطاقًا، وتتطلب تطبيقات إنترنت المركبات سرعات رفع أعلى.

وتتوقع هواوي موجة ثانية من الفوائد التجارية قريبًا فيما يشهد العالم 100 مليار اتصال مدفوعين بخدمات في كافة السيناريوهات وتحديثًا صناعيًا تدفعه نماذج أعمال جديدة.