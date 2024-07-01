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المشدد 10 سنوات لـ عاطل بتهمة الشروع في قتل شخص بالإسكندرية

محكمه جنايات الإسكندرية،
محكمه جنايات الإسكندرية، فيتو
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عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية،  المتهم " ر.ع.ي" عاطل  بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالشروع في قتل المجني عليه “م.ه.م”.

عاطل يحاول قتل شخص في الطريق

بدأت أحداث القضية المقيدة، برقم 3335 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة اللبان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة اللبان، يفيد بقيام المتهم بالتعدي علي المجني عليه بسلاح أبيض بدائرة القسم.


تبين من التحقيقات، أنه حال تواجد المجني عليه" م.ه.م" بالطريق العام فوجئ بالمتهم " ر.ع.ي" عاطل، وبحوزته سلاح أبيض سكين يعتدي عليه بالضرب ثم لاذ بالفرار، فتتبعه المجني عليه، لكن المتهم عاود التعدي عليه محدثا إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس وجرح بالساعد واليد وأسفل البطن، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وبدورها قررت إحالته الى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

 

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