رئيس غرفة الجيزة يشيد بنتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي (فيديو)
أشاد المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، بنتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
وقال المهندس أسامة الشاهد خلال حديثه مع برنامج صباح البلد، المذاع علي قناة صدى البلد: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، شهد عقد اتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك مع الشركات الأوروبية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة في مصر.
وأشار الشاهد إلى أن قارة أفريقيا دولة مصدرة للمواد الخام، ولكنها تقوم باستيراد منتجات بنحو 500 مليار دولار سنويا، مضيفا أن نصيب الدول العربية هو 3% فقط من التصدير، فيما يسيطر الاتحاد الأوروبي على باقي النسبة.
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