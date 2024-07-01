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تسهيل تشخيص مرضى الأورام الدماغية، مشروع تخرج طلاب الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ

الطلاب
الطلاب
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صمم طلاب كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ مشروع تخرج بتصميم مشروع  لإيجاد حل مبتكر يهدف إلى تبسيط وتيسير عملية التشخيص لمرضى الأورام الدماغية، إذ سيتاح للمريض منصة Brain Tumor لاستيراد نوع واحد من الفحص الدماغي ليتم فحصه من قبل البرنامج مما يتجنب الحاجة إلى جلسات تصوير متعددة، وبفضل القدرة على الحصول بسرعة على الفحوص الناقصة باستخدام مختلف تقنيات الشبكات التوليدية ‏(Generative Adversarial Networks - GANs).

 

تفاصيل المشروع

كما سيتجنب المرضى التكاليف الكبيرة والفارق الزمني الكبير، وبالتالي سيتمتعون بالفحوص الشاملة التي تُجرى بشكل منطقي والتي تعد ضرورية للتشخيص الصحيح، علاوة على ذلك، فإن دمج خوارزميات تقسيم الانسجة الحديثة (Modern Tissue Segmentation) التي تتمكن من التغلب على ضبابية الأورام في جميع أنواع الفحوصات الأربعة يعد السمة الرئيسية لموقع الويب الخاص بالمشروع وتطبيق هذا التقسيم لا يحسن فقط دقة التشخيص، بل يوفر ايضًا معلومات حاسمة بشأن خصائص الورم اللازمة لتصميم خطة العلاج.

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والمشروع  أيضا مزود بتقنيات تحليل مناسبة مثل مراقبة وتحديد ملامح الأورام بما في ذلك الأبعاد والشكل والموقع، عبر جميع الفحوص المنتجة. 
وبهذا الشكل المتكامل، يتم تبسيط عملية التشخيص مما يمكن من اتباع نهج موحد للرعاية الصحية ووضع خطط مناسبة لوسائل العلاج.


يمثل المشروع بأكمله الذي يتضمن إنشاء الفحوص الدماغية، تقسيم الأورام، والتحليل الشامل داخل واجهة ويب تحولًا حاسمًا في تطور تشخيص الأورام الدماغية بفضل إمكانية الوصول إليه وتكلفته المناسبة.

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جامعة كفر الشيخ الذكاء الاصطناعي طلاب كفر الشيخ

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