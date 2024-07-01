الإثنين 01 يوليو 2024
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محافظ القاهرة: مرور دوري لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحلات

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمرور الدوري لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمولات التجارية التي سيتم العمل بها اعتبارًا من مساء اليوم أول يوليو وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024.

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المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم

وناشد محافظ القاهرة أصحاب المحال التجارية، والمطاعم، والورش، والكافيهات، والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية ، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استخدام الكهرباء بما يساهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، والارتفاع الغير مسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن القرار راعي تحقيق التوازن بين المصلحة العليا للدولة، ومصلحة المواطنين في ممارسة أنشطتهم التجارية.

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