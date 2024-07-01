الإثنين 01 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد القرار النهائي للجنة المنشطات في أزمة رمضان صبحي

رمضان صبحي
رمضان صبحي
ads

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد الإعلان عن نتيجة التحقيقات التي خضع لها رمضان صبحي لاعب بيراميدز بشأن اتهامه بالتلاعب بعينة المنشطات.

وأوضح شوبير عبر برنامجه الإذاعي بإذاعة أون تايم سبورت، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة التحقيقات بعد ثلاثة أو خمسة أسابيع من تاريخ انتهاء جلسة الاستماع الثانية حيث ستخطر لجنة الاستماع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، "النادو"، بقراراها والتي بدورها ستخطر المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا".

وأضاف أنه في حالة تبرئة رمضان صبحي، سيكون من حق الوادا الاستئناف على الحكم، لكن يحق للاعب اللعب حتى القرار النهائي.

 وتابع ان لجنة الاستماع مجهولة ولا يعرف أحد من هم باستثناء أنهم ثلاثة قانونيين وطبيب. 

جلسة الاستماع الثانية لرمضان صبحي

وعقدت السبت الماضي جلسة الاستماع الثانية لرمضان صبحي أمام لجنة المنشطات، لاستكمال سماع أقواله فيما نسب إليه بشأن اتهامه بالتلاعب فى إحدى عينات التحاليل الخاصة بالكشف عن المنشطات.

واستكمل رمضان صبحي، الذي حضر الجلسة برفقة زميله شريف إكرامي، والمحامي هاني زهران، أقواله أمام لجنة المنشطات فى جلسة امتدت لما يقرب من 7 ساعات.

رمضان صبحي ينتظر رفع الإيقاف

ويترقب رمضان صبحي رفع عقوبة الإيقاف المؤقت الموقعة عليه من قبل لجنة المنشطات، لحين صدور الحكم النهائى بعد سماع أقوال اللاعب فى جلسة الاستماع الثانية.

وطلب هانى زهران، محامي رمضان صبحى، فى نهاية جلسة الاستماع الثانية التى خضع لها اللاعب، السبت الماضي رفع عقوبة الإيقاف المؤقت عن اللاعب لحين صدور القرار النهائي.

أخذ عينة المنشطات من رمضان صبحي

وكان رمضان صبحي قد خضع لاختبار المنشطات خلال إحدى المباريات بدوري ابطال افريقيا ونشبت مشادة بينه وبين الطبيب الذي يحصل علي العينة.

وفوجئ نادي بيراميدز بعد ذلك بإخطارها بتلف العينة الأولى مع وجود العينة الثانية مغلقة مع توضيح أسباب تلف العينة خلال 14 يوما.

إيقاف رمضان صبحي

وكان قد أعلن رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات حازم خميس إيقاف رمضان صبحي إجباريا لحين عقد لجنة الاستماع وبحث حالته بعد ثبوت إيجابية العينة الثانية وفساد العينة الاولي.

وتابع أنه في حالة ثبوت اتهام رمضان صبحي فهو معرض للإيقاف من سنتين إلى أربع سنوات لكن من حقه الاستئناف علي الحكم، مشيرا إلى أنه ممنوع ان يلعب ما بين الجلسة الاولي والثانية فالعقوبة مستمرة لحين صدور نتائج الجلسة الثانية.
وأوضح أنه في حالة ثبوت البراءة سيعود للملاعب فورا لكن سيتم مخاطبة الوكالة الدولية الوادا اولا وإما توافق على قرار المنظمة المصرية أو تستأنف على القرار.

رمضان صبحي مهدد بالإيقاف 4 سنوات

يذكر أن لجنة الاستماع ستصدر قرارها ومعه مذكرة تفصيلية لهذا القرار، وأقصى عقوبة في مثل هذه الحالات 4 سنوات، وأقل عقوبة سنتين إذا أدين كرياضي ومن حق  اللاعب أن يلجأ إلى الاستئناف ومنها إلى المحكمة الرياضية الدولية.

رمضان صبحي يجهز ملفا طبيا للجلسة الثانية في أزمة اتهامه بتعاطي المنشطات

بيان جديد من نادي بيراميدز عن أزمة رمضان صبحي مع المنشطات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

رمضان صبحي بيراميدز النادو الوادا مكافحة المنشطات المصرية المنظمة الدوليـة لمكافحـة المنـشطات المنشطات ايقاف رمضان صبحي

مواد متعلقة

انسحابات وإيقاف قيد وعقوبات.. الأزمات تحاصر الكرة المصرية.. عقوبات تنتظر الزمالك بعد الانسحاب من القمة.. وقف القيد يضرب 4 أندية.. والإيقاف 4 سنوات يهدد رمضان صبحي

رمضان صبحي يجهز ملفا طبيا للجلسة الثانية في أزمة اتهامه بتعاطي المنشطات

بيان جديد من نادي بيراميدز عن أزمة رمضان صبحي مع المنشطات

الأكثر قراءة

يبدأ تطبيقها اليوم، عقوبة عدم الالتزام بالمواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية

وزير التعليم: منح الدرجة الكاملة للطلاب في 3 أسئلة بامتحان الفيزياء

قرارات سارة من التربية والتعليم بعد أزمة امتحان الفيزياء

بعد نقصه في مصر، جمال شعبان يكشف بدائل أشهر دواء للضغط والقلب

خبر سار من الكهرباء للمواطنين بشأن خطة تخفيف الأحمال

خبير الفيزياء بالتربية والتعليم: امتحان 2024 جاء من أسئلة اختبارات الأعوام الـ 3 الماضية (مستندات)

بعد قرار إعادة المباراة، هل يذهب بيراميدز إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة؟

غضب في بيراميدز بسبب قرار رابطة الأندية بشأن مباراة سموحة

منوعات

المزيد

ناشطون في الدفاع عن الحيوانات يغلقون مسلخ دواجن في سويسرا

بعد غياب طويل، مصري يفاجئ نجلته بحفل تخرجها في المرحلة الابتدائية بالجزائر

اعتقال 11مسئولا بسلاسل تجارية في ميانمار بسبب الأرز

أتراك يعتدون على سوريين إثر اتهام لاجئ بالتحرش بطفلة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الاثنين 1-7-2024 في السوق

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين 1-7-2024

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الاثنين 1-7-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 1-7-2024 في بداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

بعد رحيل موديست.. صفقات الأجانب الفاسدة في الأهلي آخر 10 سنوات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البلح في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة

معنى كبكبوا، تفسير الشيخ الشعراوي لبعض آيات سورة الشعراء (فيديو)

ما حكم أداء صلاة الضحى في المسجد؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية