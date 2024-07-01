موعد القرار النهائي للجنة المنشطات في أزمة رمضان صبحي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد الإعلان عن نتيجة التحقيقات التي خضع لها رمضان صبحي لاعب بيراميدز بشأن اتهامه بالتلاعب بعينة المنشطات.

وأوضح شوبير عبر برنامجه الإذاعي بإذاعة أون تايم سبورت، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة التحقيقات بعد ثلاثة أو خمسة أسابيع من تاريخ انتهاء جلسة الاستماع الثانية حيث ستخطر لجنة الاستماع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، "النادو"، بقراراها والتي بدورها ستخطر المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا".

وأضاف أنه في حالة تبرئة رمضان صبحي، سيكون من حق الوادا الاستئناف على الحكم، لكن يحق للاعب اللعب حتى القرار النهائي.

وتابع ان لجنة الاستماع مجهولة ولا يعرف أحد من هم باستثناء أنهم ثلاثة قانونيين وطبيب.

جلسة الاستماع الثانية لرمضان صبحي

وعقدت السبت الماضي جلسة الاستماع الثانية لرمضان صبحي أمام لجنة المنشطات، لاستكمال سماع أقواله فيما نسب إليه بشأن اتهامه بالتلاعب فى إحدى عينات التحاليل الخاصة بالكشف عن المنشطات.

واستكمل رمضان صبحي، الذي حضر الجلسة برفقة زميله شريف إكرامي، والمحامي هاني زهران، أقواله أمام لجنة المنشطات فى جلسة امتدت لما يقرب من 7 ساعات.

رمضان صبحي ينتظر رفع الإيقاف

ويترقب رمضان صبحي رفع عقوبة الإيقاف المؤقت الموقعة عليه من قبل لجنة المنشطات، لحين صدور الحكم النهائى بعد سماع أقوال اللاعب فى جلسة الاستماع الثانية.

وطلب هانى زهران، محامي رمضان صبحى، فى نهاية جلسة الاستماع الثانية التى خضع لها اللاعب، السبت الماضي رفع عقوبة الإيقاف المؤقت عن اللاعب لحين صدور القرار النهائي.

أخذ عينة المنشطات من رمضان صبحي

وكان رمضان صبحي قد خضع لاختبار المنشطات خلال إحدى المباريات بدوري ابطال افريقيا ونشبت مشادة بينه وبين الطبيب الذي يحصل علي العينة.

وفوجئ نادي بيراميدز بعد ذلك بإخطارها بتلف العينة الأولى مع وجود العينة الثانية مغلقة مع توضيح أسباب تلف العينة خلال 14 يوما.

إيقاف رمضان صبحي

وكان قد أعلن رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات حازم خميس إيقاف رمضان صبحي إجباريا لحين عقد لجنة الاستماع وبحث حالته بعد ثبوت إيجابية العينة الثانية وفساد العينة الاولي.

وتابع أنه في حالة ثبوت اتهام رمضان صبحي فهو معرض للإيقاف من سنتين إلى أربع سنوات لكن من حقه الاستئناف علي الحكم، مشيرا إلى أنه ممنوع ان يلعب ما بين الجلسة الاولي والثانية فالعقوبة مستمرة لحين صدور نتائج الجلسة الثانية.

وأوضح أنه في حالة ثبوت البراءة سيعود للملاعب فورا لكن سيتم مخاطبة الوكالة الدولية الوادا اولا وإما توافق على قرار المنظمة المصرية أو تستأنف على القرار.

رمضان صبحي مهدد بالإيقاف 4 سنوات

يذكر أن لجنة الاستماع ستصدر قرارها ومعه مذكرة تفصيلية لهذا القرار، وأقصى عقوبة في مثل هذه الحالات 4 سنوات، وأقل عقوبة سنتين إذا أدين كرياضي ومن حق اللاعب أن يلجأ إلى الاستئناف ومنها إلى المحكمة الرياضية الدولية.