تعمل على مدار الساعة، الفئات المستثناة من المواعيد الجديدة لغلق المحلات

بدأ العمل بالمواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية والمولات على مستوى الجمهورية اليوم ويستمر العمل بها حتى يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لترشيد الكهرباء.

الفئات المستثناه من المواعيد الجديدة لغلق المحلات

وقررت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة أثناء بحث تعديل مواعيد فتح وغلق المولات والمحال التجارية على مستوى الجمهورية استثناء محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران من هذه المواعيد.

كما تم مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.

المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية

يذكر أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة تضم مسؤولين من وزارات الداخلية والتخطيط والإسكان والصحة والعمل والمالية والبيئة وهيئة سلامة الغذاء وبعض الجهات ذات الصلة، ويكون اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة.

و تكون مواعيد فتح المحال التجارية يوميًا خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، الساعة السابعة صباحًا على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً،ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.