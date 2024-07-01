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محافظات

بدء التشغيل التجريبي للمجمع الحرفي بقرية بلان في أسوان

مجمع الصناعات الحرفية
مجمع الصناعات الحرفية
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وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسئولى الجهات المعنية بالتشغيل التجريبى للمجمع الحرفى بقرية بلانة التابعة لمركز نصر النوبة، والذى تم تنفيذه بواسطة هيئة تنمية الصعيد بقيادة اللواء مهندس شريف صالح، ليصبح المجمع من ثمار التعاون المثمر والبناء بين المحافظة والهيئة، والتى تقوم حاليًا باستكمال إنشاء 3 مجمعات حرفية أخرى وهى الرمادى قبلى بإدفو، وفارس بكوم أمبو، والكوبانية ووادى كركر بأسوان لتضم عدد من الورش والماكينات والأنشطة المستهدفة.

 

وأضاف أنه توجد توجيهات مباشرة للتشغيل التجريبى لأى مشروعات بمختلف قطاعات العمل العمل يتم نهوها ليلمس المواطنين ويجنوا مكتسبات هذه الإنجازات المتتالية فى الجمهورية الجديدة والاستفادة من العوائد الإيجابية لها.

١١مليون جنيه تكلفة إنشاء المجمع الحرفى 

ومن جانبه أوضح محمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة نصر النوبة أنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان تم التشغيل التجريبي للمجمع الحرفى بقرية بلانة، والذى تم إنشاؤه بتكلفة 11 مليون جنيه، ومقام على مساحة 700 متر مربع، ويضم دورين أرضى، وعلوى، وفى كل منهم 9 ورش.

وأشار إلى أن المجمع يضم معدات وماكينات وآلات داخل الورش الحرفية، ومعرضين لتسويق المنتجات، وجارى تدريب المستفيدين من الشباب والفتيات ليوفر ذلك العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

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​ أسوان مجمع قرية بلانه مركز نصر النوبة

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