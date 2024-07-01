الإثنين 01 يوليو 2024
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محافظات

ضبط 37 مخالفة تموينية بأسواق قنا

المخابز
المخابز
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أصدر حسن القط وكيل وزارة التموين، بـ محافظة قنا، تعليمات مشددة للإدارات التموينية والأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات بضرورة تشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق وكافة المنشآت التموينية.

وأجرى حسن القط صباح اليوم جولة للمرور على المخابز البلدية للتأكد من قيام والتزام أصحاب المخابز بإنتاج خبز بلدي مطابق للمواصفات والأوزان.
 

أصحاب المخابز البلدية بقنا

كما استمع حسن القط واستطلع آراء بعض المواطنين عن الخبز البلدي المقدم لهم من قبل أصحاب المخابز البلدية من حيث الجوده والتكلفة الجديدة ومدى رضائهم عن الخبز هذا وقد أبدى المواطنون رضاهم التام عن المنظومة الجديدة لتكلفة الخبز التي أصدرتها الوزارة وأكدوا أنها مرضية لهم وأن الخبز جيد ومطابق  للمواصفات.

وتم استكمال المرور علي الأسواق والمحال التجارية للتأكد من مدي التزامهم بالقوانين والقرارات التموينيه

كما شدد علي جميع الإدارات التموينيه بضرورة المرور يوميا في الصباح الباكر علي المخابز المدعمة وضرورة تقديم خبز مدعم جيد ومطابق للمواصفات.

وقال حسن القط أن المرور اليوم أسفر عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وان إجمالي المخالفات بلغت ٣٧ مخالفة تموينية متنوعة، وأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارات مستمرة في تلقي شكاوى المواطنين.

 

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أشرف الداودي محافظ قنا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا الدكتور علي المصيلحى وزير التموين قنا محافظ قنا مديرية التموين بقنا

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