الإثنين 01 يوليو 2024
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محافظات

رصف شارع السوق بإدفو فى أسوان

رصف شوارع إدفو بأسوان
رصف شوارع إدفو بأسوان
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 تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الأعمال الجارية للانتهاء من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية أو بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بقطاع الطرق.

أضاف أنه تم تكليف مسئولى الجهات المعنية لاستكمال البانوراما الحضارية لمنظومة التطوير والتجميل بمختلف المراكز والمدن.

 ومن جانبه قال المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة بأنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان تم العمل على قدم وساق حيث تم الانتهاء بنسبة 100 % من أعمال الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالى الحالى 2023/2024، والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 50 كم، وباعتمادات 131.5 مليون جنيه.

 

 أشار إلى أنه بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو إبراهيم سليمان فقد تم الانتهاء من رصف شارع السوق بالمدينة بطول 1 كم بعد أن تم تفريغه من العشوائيات والإشغالات منذ أيام لتسهيل الحركة أمام المارة والمركبات من أهالى المدينة السياحية.

 

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​ أسوان الطرق النقل أعمال رصف مشروع

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