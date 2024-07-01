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لليوم الثاني، صحة قنا تقدم الخدمات الطبية لكبار السن وذوي الهمم بالمجان بالمنازل

الخدمات الطبية
الخدمات الطبية
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تواصل مديرية الصحة التابعة لـ محافظة قنا، لليوم الثاني على التوالى تقديم الخدمات الطبية الطارئة لخدمة كبار السن وذوي الهمم من المواطنين بالمنازل بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

 

تقديم أوجه الرعاية الصحية

 وأعدت المديرية خطة شاملة في جميع مراكز المحافظة بهدف تقديم أوجه الرعاية الصحية المختلفين لهؤلاء المواطنين خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية والتي تُتيح للمواطنين كبار السن فوق ال ٦٥ عامًا وذوي الهمم والاحتياجات الخاصة حصولهم علي الرعاية اللازمة لهم أثناء تواجدهم بمنازلهم خلال العطلات من خلال الزيارات المنزلية لهم بالمجان

إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية

وأشارت الدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية إلي أنه قد تم تنظيم فريق طبي متكامل في كل إدارة صحية يضم طبيب بشري، طبيب أسنان، صيدلي وتمريض والذي سوف يتوجه إلي منزل المريض لإعطاءه الخدمة اللازمة له فور التواصل مع الفريق.

ولفت  إلى تخصيص رقم هاتف لكل مركز يتم التواصل به وهو:

* مركز أبوتشت  01092606534 
* مركز فرشوط  01004001714 
* مركز نجع حمادي  01205525502
* مركز دشنا  01270347619 
* مركز الوقف  01032255529
* مركز قنا  01069151004
* مركز قفط  01002681753
* مركز قوص  01110047815 
* مركز نقادة  01012738767

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الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اللواء أشرف غريب محافظ قنا دشنا صحة قنا قفط قنا قوص محافظ قنا مديرية الصحة بقنا

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